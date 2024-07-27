Можна сміливо їсти. Який хліб не зашкодить здоров'ю

Який хліб найкорисніший

Ось кілька типів хліба, які зазвичай вважаються більш корисними:

Інтегральний (житній, пшеничний) хліб

Цей вид має високий вміст волокон, що сприяє здоров'ю кишечнику і допомагає контролювати рівень цукру в крові.

Хліб із здорових зерен (наприклад, із вмістом пророщених зерен)

Такий хліб зберігає більше поживних речовин і має вищий вміст вітамінів та мінералів.

Хліб на заквасці

Він має кращу перетравлюваність і здатність до поглинання поживних речовин, також може бути корисним для людей з непереносимістю глютену.

Вибір хліба також залежить від індивідуальних уподобань та здоров'я. Важливо читати склад продукту і віддавати перевагу тим варіантам, які мають мінімальну кількість штучних добавок і доданого цукру.

Що відомо про магазинний хліб

Магазинний білий хліб часто містить багато добавок, включаючи консерванти, які збільшують термін придатності продукту. Однак ці добавки не корисні для здоров'я, оскільки можуть спричиняти запалення і порушення роботи шлунково-кишкового тракту.

Дієтологи наголошують, що білий хліб втрачає клітковину та інші корисні речовини, тому суттєво не збагачує наш організм.

Заміна білого хліба на цільнозерновий є найпростішим варіантом. Цей вид хліба також доступний у супермаркетах, хоча він може коштувати трохи більше. Витрати у цьому випадку логічні, оскільки вища якість сировини впливає на кінцеву ціну.

Цільнозерновий хліб містить значну кількість нерозчинних харчових волокон і клітковини, які сприяють здоровому травленню і підтримують мікробіоту кишечника. Вони також допомагають запобігати запорам.