Можна сміливо їсти. Який хліб не зашкодить здоров'ю

Найкорисніший хліб для здоров'я - це той, який містить багато волокон, не містить штучних добавок та зайвих цукрів, і має високий вміст харчових речовин.
Який саме продукт принесе максимальну користь - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Ось кілька типів хліба, які зазвичай вважаються більш корисними:
Інтегральний (житній, пшеничний) хліб
Цей вид має високий вміст волокон, що сприяє здоров'ю кишечнику і допомагає контролювати рівень цукру в крові.
Хліб із здорових зерен (наприклад, із вмістом пророщених зерен)
Такий хліб зберігає більше поживних речовин і має вищий вміст вітамінів та мінералів.
Хліб на заквасці
Він має кращу перетравлюваність і здатність до поглинання поживних речовин, також може бути корисним для людей з непереносимістю глютену.
Вибір хліба також залежить від індивідуальних уподобань та здоров'я. Важливо читати склад продукту і віддавати перевагу тим варіантам, які мають мінімальну кількість штучних добавок і доданого цукру.
Магазинний білий хліб часто містить багато добавок, включаючи консерванти, які збільшують термін придатності продукту. Однак ці добавки не корисні для здоров'я, оскільки можуть спричиняти запалення і порушення роботи шлунково-кишкового тракту.
Дієтологи наголошують, що білий хліб втрачає клітковину та інші корисні речовини, тому суттєво не збагачує наш організм.
Заміна білого хліба на цільнозерновий є найпростішим варіантом. Цей вид хліба також доступний у супермаркетах, хоча він може коштувати трохи більше. Витрати у цьому випадку логічні, оскільки вища якість сировини впливає на кінцеву ціну.
Цільнозерновий хліб містить значну кількість нерозчинних харчових волокон і клітковини, які сприяють здоровому травленню і підтримують мікробіоту кишечника. Вони також допомагають запобігати запорам.
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В матеріалі використані дані з сайтів Candida Diet, Healthline.