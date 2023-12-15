Можна серйозно влетіти в копійку. Українцям нагадали про поширені зимові штрафи

Яких правил дотримуватись під час зимової риболовлі

Ловити рибу взимку можна за межами зимувальних ям зимовими вудками та жерлицями всіх видів з криги та, у разі відсутності льодового покриву, нахлистовими, донними, поплавковими вудками та спінінгами всіх видів з використанням штучної або природної принади, загальна кількість гачків на яких не повинна перевищувати 7 одиниць на одного рибалку.

Крім того, взимку забороняється використання знарядь лову, оснащених гачками, відстань у яких від цівки до кінчика жала перевищує 10 мм. Протягом цілого року забороняється використання одинарних з’єднаних між собою, подвійних і потрійних гачків без блешні, природної або штучної принади, та здійснення рибальства у спосіб багріння.

Також рибалки повинні мати при собі засоби для вимірювання маси та довжини риби.

Добова норма вилову риби становить 3 кг + одна особина, розмір якої перевищує мінімально дозволений для вилову.

У внутрішніх водоймах мінімальні розміри риби, які дозволені до вилову:

щука - 50 см

судак - 42 см

лящ, сазан (короп) - 35 см у дніпровських водосховищах, 30 см - в інших внутрішніх водних об’єктах

білизна - 30 см

синець - 22 см

плітка - 18 см у дніпровських водосховищах, в інших внутрішніх водних об’єктах - без розмірних обмежень

Повний перелік мінімальних розмірів водних можна глянути тут.

Також вилов деяких малоцінних та інвазивних видів риб (рапана, атерина, верховодка, карликовий американський сом, ротань-головешка, сонячний окунь, тюлька, чебачок амурський) необмежено.

Види риб, які занесені до Червоної книги України, також під забороною: білуга, осетер, севрюга, стерлядь, харіус європейський, дунайський та чорноморський лососі, вирезуб причорноморський, марена дніпровська, в’язь, підуст, карась золотий тощо.

У більшості українських водойм діє заборона на вилов раків, а також є додаткові заборони, які встановлюються місцевими органами влади на період дії воєнного стану.

Які штрафи передбачені за порушення правил зимової риболовлі

За порушення встановлених правил зимової риболовлі громадянам можуть загрожувати адміністративні штрафи і навіть кримінальна відповідальність, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.

Порушнику доведеться сплатити за незаконний вилов:

сом - 5 117 грн

сазан (короп) - 3 706 грн

судак - 3 587 грн

щука - 3 468 грн

окунь - 3 162 грн

лящ - 1 649 грн

лин - 1 598 грн

карась сріблястий - 1 581 грн

плітки, краснопірки та плоскирки - по 1 564 грн

Додамо, що основні вимоги Правил любительського і спортивного рибальства можна переглянути за посиланням.