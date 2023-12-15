Можно серьезно влететь в копейку. Украинцам напомнили о распространенных зимних штрафах

Украинцам напомнили, какие правила нужно соблюдать во время зимней рыбалки, чтобы не навредить природным ресурсам. А также, какое наказание грозит за их нарушение.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Урядового порталу".
Ловить рыбу зимой можно за пределами зимовальных ям зимними удочками и жердями всех видов со льда и, в случае отсутствия ледового покрова, нахлыстовыми, донными, поплавковыми удочками и спиннингами всех видов с использованием искусственной или природной приманки, общее количество крючков на которых не должно превышать 7 единиц на одного рыбака.
Кроме того, зимой запрещается использование орудий ловли, оснащенных крючками, расстояние в которых от струйки до кончика жала превышает 10 мм. В течение целого года запрещается использование одинарных соединенных между собой двойных и тройных крючков без мормышки, природной или искусственной приманки и осуществления рыболовства способом багрования.
Также рыбаки должны при себе иметь средства для измерения массы и длины рыбы.
Суточная норма отлова рыбы составляет 3 кг + одна особь, размер которой превышает минимально разрешенный для отлова.
Во внутренних водоемах минимальные размеры рыбы, которые разрешены к отлову:
Полный перечень минимальных размеров водных можно посмотреть здесь.
Также отлов некоторых малоценных и инвазивных видов рыб (рапана, атерина, уклейка, карликовый американский сом, ротань, солнечный окунь, тюлька, амурский чебачок) неограниченно.
Виды рыб, занесенных в Красную книгу Украины, также под запретом: белуга, осетр, севрюга, стерлядь, хариус европейский, дунайский и черноморский лососи, причерноморский вырезуб, марена днепровская, вязь, подуст, карась золотой и т. д.
В большинстве украинских водоемов действует запрет на отлов раков, а также существуют дополнительные запреты, устанавливаемые местными органами власти на период действия военного положения.
За нарушение установленных правил зимней рыбалки гражданам могут грозить административные штрафы и даже уголовная ответственность, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба.
Нарушителю придется оплатить незаконный отлов:
Добавим, что основные требования Правил любительского и спортивного рыболовства можно просмотреть по ссылке.
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