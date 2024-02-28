Можна носити як годинник. Samsung представила концепт гнучкого смартфона-браслету (фото)

Що відомо про смартфон-браслет

Гнучкий OLED-екран робить цей гаджет унікальним. Коли він розгорнутий у режимі моноблока, його зовнішній вигляд аналогічний звичайному смартфону: тонкий корпус, безрамковий екран спереду, камера на задній панелі. Порт USB Type-C та динамік розташовані внизу.

У згорнутому стані пристрій нагадує дугу моста, дозволяючи носію закріпити його на зап'ястя. На задній панелі знаходиться пульсометр, який при використанні зап'ястя може відстежувати пульс та інші параметри здоров'я.

Як виглядатиме смартфон-браслет від Samsung (фото: SamMobile)

На поточному етапі це лише концепція, яка створена для демонстрації можливостей гнучких OLED-екранів від Samsung Display.

Однак основна вада цієї ідеї полягає в тому, що при використанні пристрою в ролі телефону він не зможе вимірювати пульс та інші метрики, що робить надану їм інформацію про стан здоров'я неповною.

Крім того, зручність використання пристрою на руці як фітнес-трекера також викликає певні труднощі.