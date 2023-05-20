Можна накликати біду: що категорично не можна робити ввечері з нігтями
Обрізування нігтів - це звичайна гігієнічна процедура, яку кожна людина робить регулярно. Однак багато людей не знають, що з цією дією пов’язано безліч прикмет і забобонів, які можуть вплинути на долю та здоров’я. Особливо небезпечно це робити ввечері.
Чому не можна обрізати нігті ввечері - читайте на Styler нижче.
Пояснення прикмети
Існують деякі народні прикмети, які розповідають, що нігті ввечері і на ніч обрізати не можна. Пов'язано це з тим, що у темний час доби активізуються злі духи, і у результаті цього людина може накликати на себе біду.
Зокрема, у сімейних відносинах може початися складний період, якщо підстригати нігті з 6 до 7 вечора. Якщо робити це з 7 до 8 вечора, то буде зруйнована дружба і дуже близький друг може зробити неприємний вчинок.
Якщо обрізати нігті з 8 до 9 вечора, то можна накликати невдачі на рідних людей і з кожним можуть трапитися різні неприємності. Відносини з коханою людиною можуть зіпсуватися у тому разі, якщо підстригати нігті у період з 9 до 10 години вечора.
Згідно з прикметами, проблеми можуть виникнути на роботі у тому разі, якщо підстригти нігті з 11 до 12 ночі.
У який час краще це робити
Народна прикмета говорить, якщо людина не хоче накликати на себе лихо, то займатися підстриганням нігтів варто у ранкові або денні години, коли сонце ще високо у небі.
Якщо маленька дитина не дає обрізати нігті, то можна провести цю процедуру на світанку, коли малюк ще спить, а не вночі.
Важливо, якщо людина не хоче залучити у своє життя неприємності, то краще робити це у сприятливий для цього період, але якщо такої можливості немає, то важливо не викидати їх на підлогу або у відро для сміття, а змити в унітаз або раковину.
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