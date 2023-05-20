Можно навлечь беду: что категорически нельзя делать вечером с ногтями

Обрезка ногтей - это обычная гигиеническая процедура, которую каждый человек делает регулярно. Однако многие не знают, что с этим действием связано множество примет и предрассудков, которые могут повлиять на судьбу и здоровье. Особенно опасно это делать по вечерам.

Объяснение приметы

Есть некоторые народные приметы, которые рассказывают, что ногти вечером и на ночь обрезать нельзя. Связано это с тем, что в темное время суток активизируются злые духи, и в результате этого человек может навлечь на себя беду.

В частности, в семейных отношениях может начаться сложный период, если подстригать ногти с 6 до 7 вечера. Если делать это с 7 до 8 вечера, то будет разрушена дружба и очень близкий друг может совершить неприятный поступок.

Если обрезать ногти с 8 до 9 вечера, то можно навлечь неудачи на родных людей и с каждым могут случиться разные неприятности. Отношения с любимым человеком могут испортиться в том случае, если подстригать ногти в период с 9 до 10 часов вечера.

Согласно приметам, проблемы могут возникнуть на работе в том случае, если подстричь ногти с 11 до 12 ночи.

В какое время лучше это делать

Народная примета говорит, если человек не хочет навлечь на себя беду, то заниматься подстриганием ногтей стоит в утренние или дневные часы, когда солнце еще высоко в небе.

Если ребенок не дает обрезать ногти, то можно провести эту процедуру на рассвете, когда малыш еще спит, а не ночью.

Важно, если человек не хочет привлечь в свою жизнь неприятности, то лучше делать это в благоприятный для этого период, но если такой возможности нет, то важно не выбрасывать их на пол или в мусорное ведро, а смыть в унитаз или раковину.