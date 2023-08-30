Можливість економити. ПриватБанк запустив для українців вигідну акцію

Хто може взяти участь в акції

Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають гривневу картку "Універсальна" або "Універсальна Gold" ПриватБанку можуть стати учасниками акції.

Для цього потрібно:

зареєструватися в акції будь-яким способом - за пропозицією, що надійшла в Приват24 або на e-mail, або на сторінці акції

розрахуватися карткою "Універсальна" або "Універсальна Gold" у магазинах категорії "Дім та ремонт" та/або на сайті цих магазинів

Вікно на сайті для реєстрації учасників акції (скриншот)

Яка винагорода чекає на учасників акції

ПриватБанк наголошує, що для участі в акції реєстрація є обов'язковою. Учасники, які виконають усі умови, отримають кешбек 5% від вартості товару, але не більше ніж 500 грн на місяць (або 621,12 грн з урахуванням ПДФО). При цьому банк від імені учасника сплачуватиме податки за кешбек.

Кешбек нарахують користувачу наступного тижня після здійснення купівлі.

Зазначимо, що на участь в акції уже зареєструвалось понад сотню користувачів ПриватБанку.

Додамо, що багато українців зараз купують товари для ремонту, оскільки велика кількість житла зазнала руйнувань через агресію РФ. А ця акція дозволить людям суттєво зекономити.