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Можливість економити. ПриватБанк запустив для українців вигідну акцію

ПриватБанк запустив нову акцію (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

ПриватБанк оголосив про проведення нової акції для своїх клієнтів. Вони зможуть отримувати 5% кешбеку при купівлі товарів для дому та ремонту. Акція діє з 30 серпня до 30 жовтня 2023 року.

Про це повідомляє ПриватБанк.

Хто може взяти участь в акції

Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають гривневу картку "Універсальна" або "Універсальна Gold" ПриватБанку можуть стати учасниками акції.

Для цього потрібно:

  • зареєструватися в акції будь-яким способом - за пропозицією, що надійшла в Приват24 або на e-mail, або на сторінці акції
  • розрахуватися карткою "Універсальна" або "Універсальна Gold" у магазинах категорії "Дім та ремонт" та/або на сайті цих магазинів

Вікно на сайті для реєстрації учасників акції (скриншот)

Яка винагорода чекає на учасників акції

ПриватБанк наголошує, що для участі в акції реєстрація є обов'язковою. Учасники, які виконають усі умови, отримають кешбек 5% від вартості товару, але не більше ніж 500 грн на місяць (або 621,12 грн з урахуванням ПДФО). При цьому банк від імені учасника сплачуватиме податки за кешбек.

Кешбек нарахують користувачу наступного тижня після здійснення купівлі.

Зазначимо, що на участь в акції уже зареєструвалось понад сотню користувачів ПриватБанку.

Додамо, що багато українців зараз купують товари для ремонту, оскільки велика кількість житла зазнала руйнувань через агресію РФ. А ця акція дозволить людям суттєво зекономити. 

Раніше ми писали про те, що ПриватБанк почав продавати долари онлайн.

Читайте також про те, що ПриватБанк пояснив "незрозумілу комісію" при розрахунку карткою.

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ПриватБанк