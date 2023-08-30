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Возможность экономить. ПриватБанк запустил для украинцев выгодную акцию

ПриватБанк запустил новую акцию (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

ПриватБанк объявил своим клиентам о проведении новой акции. Они смогут получать 5% кэшбэка при покупке товаров для дома и ремонта. Акция действует с 30 августа по 30 октября 2023 года.

Об этом сообщает ПриватБанк.

Кто может принять участие в акции

Клиенты с ИНН от 18 лет, имеющие гривневую карточку "Универсальная" или "Универсальная Gold" ПриватБанка могут стать участниками акции.

Для этого нужно:

  • зарегистрироваться в акции любым способом - по предложению, поступившему в Приват24 или на e-mail, либо на странице акции
  • рассчитаться картой "Универсальная" или "Универсальная Gold" в магазинах категории "Дом и ремонт" и/или на сайте этих магазинов

Окно на сайте для регистрации участников акции (скриншот)

Какое вознаграждение ждет участников акции

ПриватБанк отмечает, что для участия в акции регистрация обязательна. Участники, которые выполнят все условия, получат кэшбек 5% от стоимости товара, но не более 500 грн в месяц (или 621,12 грн с учетом НДФЛ). При этом банк от имени участника будет платить налоги за кэшбек.

Кэшбек начислят пользователю на следующей неделе после совершения покупки.

Отметим, что на участие в акции уже зарегистрировалось более сотни пользователей ПриватБанка.

Добавим также, что много украинцев сейчас покупают товары для ремонта, поскольку большое количество жилья разрушено из-за агрессии РФ. А эта акция позволит людям существенно сэкономить.

Ранее мы писали о том, что ПриватБанк стал продавать доллары онлайн.

Читайте также о том, что ПриватБанк объяснил "непонятную комиссию" при расчете картой.

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ПриватБанк