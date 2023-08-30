Возможность экономить. ПриватБанк запустил для украинцев выгодную акцию

ПриватБанк объявил своим клиентам о проведении новой акции. Они смогут получать 5% кэшбэка при покупке товаров для дома и ремонта. Акция действует с 30 августа по 30 октября 2023 года.
Об этом сообщает ПриватБанк.
Клиенты с ИНН от 18 лет, имеющие гривневую карточку "Универсальная" или "Универсальная Gold" ПриватБанка могут стать участниками акции.
Для этого нужно:
ПриватБанк отмечает, что для участия в акции регистрация обязательна. Участники, которые выполнят все условия, получат кэшбек 5% от стоимости товара, но не более 500 грн в месяц (или 621,12 грн с учетом НДФЛ). При этом банк от имени участника будет платить налоги за кэшбек.
Кэшбек начислят пользователю на следующей неделе после совершения покупки.
Отметим, что на участие в акции уже зарегистрировалось более сотни пользователей ПриватБанка.
Добавим также, что много украинцев сейчас покупают товары для ремонта, поскольку большое количество жилья разрушено из-за агрессии РФ. А эта акция позволит людям существенно сэкономить.
Ранее мы писали о том, что ПриватБанк стал продавать доллары онлайн.
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