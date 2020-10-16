Можете и не заметить: доктор рассказал, как проходит COVID-19 в легкой форме

Коронавирус у человека может пройти в легкой форме так, что он может этого и не заметить. Некоторые симптомы будут совсем незаметны и человек попросту не обратит на них внимание. Об этом заявил инфекционист Киевской клинической больницы №4 Евгений Дубровский. Доктор ответил на популярный вопрос пациентов о том, можно ли переболеть COVID-19 и этого не заметить.

"Мог ли я переболеть COVID-19 и не заметить?" Да, конечно. Некоторые симптомы, такие как боль в горле, небольшая слабость, заложенность носа человек может даже не заметить. А это и был коронавирус ", - рассказал врач ТСН.

Дубровский сообщил, что точный ответ, переболели ли вы или нет, может дать только проведенный тест на антитела класса G. Медик уточнил, что антитела обычно появляются на 20-25 день болезни.

Напомним, что ранее доктор Дубровский рассказывал, что несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом в Украине, 80% населения переносят его в легкой форме и только 20% людей попадают в больницы с осложнениями.

Также врач считает, что пока не переболеет 60% населения, пандемия коронавируса не закончится.

Как мы ранее писали, киевский инфекционист Евгений Дубровский раскритиковал масочный режим в Украине и объяснил, почему он так считает.

Также мы сообщали, что медик рассказал, почему в Украине не хватает коек для больных COVID-19.