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Можете і не помітити: доктор розповів, як проходить COVID-19 в легкій формі

Автор: Людмила Жукова

Лікар-інфекціоніст розповів, як протікає COVID-19 в легкій формі

Коронавірус у людини може пройти в легкій формі, що вона може цього і не помітити. Деякі симптоми будуть зовсім непомітні і людина просто не зверне на них увагу. Про це заявив інфекціоніст Київської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський. Доктор відповів на популярне у пацієнтів питання про те, чи можна перехворіти COVID-19 і цього не помітити.

"Чи міг я перехворіти COVID-19 і не помітити?" Так, звичайно. Деякі симптоми, такі як біль у горлі, невелика слабкість, закладеність носа людина може навіть не помітити. А це і був коронавірус ", - розповів лікар ТСН.

Дубровський повідомив, що точну відповідь, перехворіли ви чи ні, може дати тільки проведений тест на антитіла класу G. Медик уточнив, що зазвичай антитіла з'являються на 20-25 день хвороби.

Нагадаємо, що раніше доктор Дубровський розповідав, що незважаючи на високу захворюваність коронавірусом в Україні, 80% населення переносять його в легкій формі і тільки 20% людей потрапляють в лікарні з ускладненнями.

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Також лікар вважає, що поки не перехворіє 60% населення, пандемія коронавірусу не закінчиться.

Як ми раніше писали, київський інфекціоніст Євген Дубровський розкритикував масковий режим в Україні і пояснив, чому він так вважає.

Також ми повідомляли, що медик розповів, чому в Україні не вистачає ліжок для хворих COVID-19.

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