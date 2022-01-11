"Может нагрубить": Санта Димопулос рассказала о переходном возрасте сына

Димопулос спросили, как она справляется с непростым периодом мальчика. На что, Санта ответила, что переходный возраст проходит прекрасно, но бывают изменения настроения, и он может нагрубить.

"Мне грех жаловаться. У меня прекрасный сын. Конечно, есть моменты, когда не слушает, ленится, может нагрубить, как и любой подросток. Я поменяла к этому отношение. Главное - он добрый и человечный, остальное подравняем", - отметила девушка.

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