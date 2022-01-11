"Может нагрубить": Санта Димопулос рассказала о переходном возрасте сына
Санта Димопулос мать двоих детей. Первый ее ребенок - 13-летний сын Даниэль от известного украинского шоумена Анрея Джеджулы, а второй - дочь София от бизнесмена Игоря Кучеренко, которая родилась в 2019 году.
Победительница "Танцев со звездами 2020" рассказала о переходном возрасте сына в Instagram-сториз, когда отвечала на вопросы своих подписчиков.
Димопулос спросили, как она справляется с непростым периодом мальчика. На что, Санта ответила, что переходный возраст проходит прекрасно, но бывают изменения настроения, и он может нагрубить.
"Мне грех жаловаться. У меня прекрасный сын. Конечно, есть моменты, когда не слушает, ленится, может нагрубить, как и любой подросток. Я поменяла к этому отношение. Главное - он добрый и человечный, остальное подравняем", - отметила девушка.
Скриншот с Instagram
Напомним, Санта Димопулос разнесла в пух и прах польские авиалинии LOT. Певица отметила, что из-за задержки рейса она вместе с сыном опоздала на самолет в Киев. Кроме того, ждать следующего рейса пришлось в аэропорту, где нет нормального кафе, с хорошей едой.
Мы также писали о том, что Санта Димопулос сделала неожиданное признание о "Танцах со звездами 2021", где она стала приглашенной судьей третьего прямого эфира проекта.