"Може нагрубити": Санта Дімопулос розповіла про перехідний вік сина

Санта Дімопулос мати двох дітей. Перша її дитина - 13-річний син Даніель від відомого українського шоумена Анрея Джеджули, а друга - дочка Софія від бізнесмена Ігоря Кучеренка, яка народилася в 2019 році.

Переможниця "Танців з зірками 2020" розповіла про перехідний вік сина в Instagram-сторіз , коли відповідала на запитання своїх підписників.

Дімопулос запитали, як вона справляється з непростим періодом хлопчика. На що, Санта відповіла, що перехідний вік проходить прекрасно, але бувають зміни настрою, і він може нагрубити.

"Мені гріх скаржитися. У мене прекрасний син. Звичайно, є моменти, коли не слухає, лінується, може нагрубити, як і будь-який підліток. Я змінила до цього ставлення. Головне - він добрий і людяний, інше підрівняємо", - зазначила дівчина.

Скріншот з Instagram