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"Може нагрубити": Санта Дімопулос розповіла про перехідний вік сина

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Вівторок 11 січня 2022 21:44
"Може нагрубити": Санта Дімопулос розповіла про перехідний вік сина Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)
Автор: Роман Мирончук

Санта Дімопулос мати двох дітей. Перша її дитина - 13-річний син Даніель від відомого українського шоумена Анрея Джеджули, а друга - дочка Софія від бізнесмена Ігоря Кучеренка, яка народилася в 2019 році.

Переможниця "Танців з зірками 2020" розповіла про перехідний вік сина в Instagram-сторіз, коли відповідала на запитання своїх підписників.

Дімопулос запитали, як вона справляється з непростим періодом хлопчика. На що, Санта відповіла, що перехідний вік проходить прекрасно, але бувають зміни настрою, і він може нагрубити.

"Мені гріх скаржитися. У мене прекрасний син. Звичайно, є моменти, коли не слухає, лінується, може нагрубити, як і будь-який підліток. Я змінила до цього ставлення. Головне - він добрий і людяний, інше підрівняємо", - зазначила дівчина.

&quot;Може нагрубити&quot;: Санта Дімопулос розповіла про перехідний вік сина

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, Санта Дімопулос рознесла в пух і прах польські авіалінії LOT. Співачка зазначила, що через затримку рейсу вона разом з сином запізнилася на літак до Києва. Крім того, чекати наступного рейсу довелося в аеропорту, де немає нормального кафе, з хорошою їжею.

Ми також писали про те, що Санта Дімопулос зробила несподіване зізнання про "Танці з зірками 2021", де вона стала запрошеною суддею третього прямого ефіру проєкту.

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