Може спричинити рак печінки: в Україну завезли небезпечні горіхи з Бразилії

Зазначається, що інформацію про виявлення перевищення максимально допустимих рівнів афлатоксинів (В1 та сумарної кількості В1, В2 та G2) у бразильському горіху, що експортувався з Бразилії, була отримана через систему швидкого оповіщення по харчових продуктах та кормах (RASFF) від 26 січня.

Звідки і куди прибули небезпечні горіхи, їх "прописка":

Експортер із Бразилії: AMENDOPERES LTDA, Brazil.

Трейдер із Нідерландів: ROTTERDAM CUSTOMS SERVICES BV, Netherlands.

Одержувач в Україні: ТзОВ "КРІОЛІТ-Д", вул. Океанська, 4, м. Дніпро.

Продукт має бути вилучений з обігу

Держпродспоживслужба на Прикарпатті попереджає операторів ринку, які торгують даною продукцією, про необхідність вилучити її з обігу, відповідно до вимог закону "Про основні принципи та вимоги до безпеки та якості харчових продуктів".

А також закликає споживачів у разі виявлення в обігу цієї продукції повідомляти до ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області за тел.: (0342) 511389, 511392 або звертатися до територіальних управлінь.

Небезпека Афлатоксину-В1

Сімейство афлатоксинів включає чотири основні представники: В1, В2, G1, G2. Найбільш небезпечний та поширений - афлатоксин B1. Він є гепатотропною отрутою та уражає насамперед печінку.

Як зазначають українські медики, визначити наявність афлатоксину можна лише за допомогою лабораторного обладнання.

У харчових продуктах афлатоксини утворюються за будь-якої температури навіть при промисловому зберіганні в холодильниках, але особливо активно при 22-30 градусів і вологості 85-90%.

Афлатоксини виявлені в зернових, бобових, горіхах, насінні соняшника, зернах какао і кави, хлібі та інших готових продуктах, які уражені плісенню, в малих кількостях у молоці, м'ясі, яйцях. Продуценти афлатоксинів зустрічаються всюди, але переважно в продуктах, які походять з тропічних країн.

При поступленні в організм, афлатоксини концентруються в печінці. Через добу їх залишається в організмі 20-30%. При гострому афлатоксикозі відзначаються некрози та жирова дегенерація печінки, порушення координації, парези, судоми, крововиливи, асцит, діарея, некрози нирок. При підгострому і хронічному афлатоксикозі розвивається цироз і первинний рак печінки. Гепатокарциноми виникають як при тривалому поступленні малих доз афлатоксинів, так і від прийому однократно великої дози.

Лікарі також розповідають, що афлатоксин В1 є найсильнішим із відомих хімічних канцерогенів. Встановлено його тератогенний (вплив на плід) та мутагенний (зміна клітин) вплив на організм.