Шуляк: відтепер статус документів на будівництво можна перевірити онлайн

На порталі "Дія" в електронному кабінеті "Моє будівництво" доступна функція перевірки статусу документів у сфері будівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Всі документи, у яких людина вказана як замовник будівництва, відтепер можна переглянути на порталі "Дія" у кабінеті "Моє будівництво". Це ще один крок, який дозволить прибрати корупцію та бюрократію у сфері будівництва", - пояснила Шуляк.

За її словами, в електронному кабінеті відображаються всі документи незалежно від способу подання - через портал "Дія" або ЦНАП.

"Відтепер з’явилася можливість переглянути коротку інформацію про документ, а також дізнатися статус його розгляду органами будівельного контролю. Користуватися розділом можуть фізичні і юридичні особи, головне мати електронний підпис", - повідомила нардеп.

Вона також додала, що у доступі є документи, які створені після липня 2020 року, коли почала працювати Єдина державна електронна система у сфері будівництва.

"З реалізацією законопроекту №5655 ми зробимо нашу сферу будівництва зручною, цифровізованою, прозорою та без хабарів. Своєю чергою, наші населені пункти отримають шанс забути про незаконні та хаотичні забудови та знищення культурної спадщини", - запевнила Шуляк.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №5655 про реформу містобудування, яка спрямована на цифровізацію будівельного ринку в Україні, впровадження контролю та високої відповідальності за порушення.

Реформа сприятиме якісній, прозорій та швидкій відбудові України, а також надасть можливість міжнародним партнерам, які долучаться до фінансування відбудови країни після війни, моніторити якість виконання робіт.