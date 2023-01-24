Може, хоч перед іноземцями буде соромно? Укрзалізниця зганьбилася з дорогущим купе

Укрзалізниця втрапила в скандал через рівень сервісу в міжміському поїзді, що курсує від Одеси до Дніпра.

За словами пасажирки, вона заплатила за квиток в купейному вагоні потяга 054Ш Одеса - Дніпро понад 700 гривень. І яким же було її здивування, коли вона побачила брудну білизну.

Жінка скаржиться, що комплекти ніхто не пере, в кращому разі вони проходять термообробку перед наступним використанням.

"За що ж ви стягуєте плату окремою послугою у ціні квитка? На фото наволочка з комплекту білизни в купейному вагоні потяга 054Ш Одеса-Дніпро. Паперова серветка на ній - як зразок білого кольору. Простирадла такі самі.

Видно, що білизна не переться взагалі, а лише проходить термообробку. Бачу, що доведеться їздити із своєю білизною, аби не ризикувати здоров'ям", - скаржиться пасажирка на якість сервісу.

Фото: facebook.com/natasha.polishchuk.72

Вона додала, що в сусідньому купе їхали американці.

"Може вам хоч перед іноземними гостями буде соромно? Їх багато приїздить тепер. А ви отак ганьбитеся", - обурилася Наталя.

В коментарях представники УЗ швидко відреагували, перепросивши, за ситуацію, що склалася і пообіцяли розібратися.