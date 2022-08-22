Мозгов отключить облачное хранилище не хватило: оккупанты в Циркунах засняли свои преступления на украденный телефон

В Циркунах Харьковской области российские оккупанты забрались в дом местной жительницы, которая эвакуировалась в более безопасное место. В доме они нашли телефон и снимали на него видео со своими преступлениями. Все видео попали в облачное хранилище хозяйки телефона.
Детали сообщил руководитель следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.
В следственное управление ГУ Нацполиции поступило заявление от жительницы Циркунов. Она сообщила, что в ее облачном хранилище в Google начали появляться фото и видео неизвестных мужчин в военной форме, которые пьянствовали и развлекались на территории ее дома, пока она была за границей.
"Сломанные двери, куча похищенной техники, пропавшая одежда - мужская и женская (в том числе и нижнее белье). И, конечно - стиральная машина. Все это - стандартный почерк изуверов, которые пришли на нашу землю творить беду. Свои фото рашисты делали на похищенную технику. А мозгов отключить облачное хранилище не хватило", - рассказал Болвинов.
Скриншоты
Он также добавил, что для оккупантов главным шоком стала бутылка алкоголя со скорпионом и змеей внутри.
Установить личности рашистов благодаря видео и фото не составило труда. Болвинов отметил, что они в основном из крупных городов РФ - Москва, Курск, Нижний Новгород.
"То есть, они должны были раньше видеть бутылки с алкоголем и стиральные машинки. Но, судя по поведению этих индивидов, с ними и их грустной судьбой все понятно", - резюмировал руководитель следственного управления ГУ Нацполиции.
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