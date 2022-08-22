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Мізків відключити хмарне сховище не вистачило: окупанти в Циркунах зняли свої злочини на вкрадений телефон

У Харківській області окупанти зняли свої злочини на крадений телефон (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Циркунах Харківської області російські окупанти забралися в будинок місцевої мешканки, яка евакуювалася в більш безпечне місце. У будинку вони знайшли телефон і знімали на нього відео зі своїми злочинами. Всі відео потрапили в хмарне сховище господині телефону.

Деталі повідомив керівник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.

До слідчого управління ГУ Нацполіції надійшла заява від мешканки Циркунів. Вона повідомила, що в її хмарному сховищі в Google почали з'являтися фото і відео невідомих чоловіків у військовій формі, які пиячили та розважалися на території її будинку, поки вона була за кордоном.

"Зламані двері, купа викраденої техніки, зниклий одяг - чоловічий і жіночий (в тому числі й спідня білизна). І, звичайно-пральна машина. Все це - стандартний почерк нелюдей, які прийшли на нашу землю творити біду. Свої фото рашисти робили на викрадену техніку. А мізків відключити хмарне сховище не вистачило", - розповів Болвінов.

Скріншоти

Він також додав, що для окупантів головним шоком стала пляшка алкоголю зі скорпіоном і змією всередині.

Встановити особи рашистів завдяки відео і фото не склало труднощів. Болвінов зазначив, що вони в основному з великих міст РФ - Москва, Курськ, Нижній Новгород.

"Тобто, вони повинні були раніше бачити пляшки з алкоголем і пральні машинки. Але, судячи з поведінки цих індивідів, з ними і їх сумною долею все зрозуміло", - резюмував керівник слідчого управління ГУ Нацполіції.

До речі, раніше ми писали про те, окупанти під час мародерства в Ірпені потрапили на камери спостереження.

А ще ми розповідали про те, що під Києвом завдяки тупості загарбника змогли встановити особи кількох окупантів, які грабували та вбивали українців.

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