У МОЗ поставили крапку в скандалі з кріобанками та військовими

Скандал навколо того, що заморожену сперму військових, які загинули на війні, можуть утилізувати , отримав розгорнуту реакцію у Міністерстві охорони здоров'я. Також ситуацію ще раз прокоментував один з авторів цього законопроекту та глава профкомітету Михайло Радуцький.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Telegram-канали МОЗ та Радуцького.

Що сказали у МОЗ про скандал з кріобанками та військовими, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

З чого усе почалося

26 січня медичний адвокат Олена Бабич розповіла, що консультувала вдову полеглого військового, яка дізналася, що кріоматеріал захисників України, який зберігався у спеціальних банках, можуть знищити.

За словами Бабич, нещодавно політики ухвалили закон, який забороняє використовувати сперму військового після його загибелі. Це отримало розголос, українці обурилися.

Що заявив Радуцький

Спочатку він писав, що країна "зацікавлена в тому, щоб кожен Герой мав продовження свого роду", Згодом він зробив ще один допис, аби дати "вичерпні відповіді".

"Перше і головне: репродуктивні клітини українських захисників у випадку загибелі – не утилізуватимуть. Друге: прийнятий законопроєкт 3496-IX стосується виключно військовослужбовців, які внаслідок травми втратили можливість мати дітей, а не загиблих воїнів", - написав Радуцький.

"Третє: внесення відповідних правок мало виключно процесуальний характер, аби уникнути суперечності закону зі статтею 248 Цивільного кодексу, яка передбачає припинення представництва за довіреності після смерті довірителя. Четверте: жодних правових підстав для утилізації зараз - немає. Закон не вступив у силу", - додав він.

Допис Радуцького (скріншот)

Також він пояснив, що "задля розв'язання цієї колізії" Верховна Рада ухвалить зміни до Цивільного кодексу, які враховуватимуть інтереси сімей загиблих воїнів до 23 березня цього року.

Що заявили у МОЗ

У Міністерстві також наголосили на тому, що кріобанки не будуть утилізувати заморожений біоматеріал загиблих військових.

"В березні набере чинності прийнятий парламентом закон, який дозволяє родинам військових безоплатно зберегти репродуктивні клітини та використати їх для продовження роду наших захисників. Те що в цьому законі не передбачено такої ж можливості для тих, хто загинув - законодавча колізія, яку буде усунено у найкоротші терміни", - йшлося у повідомленні.

Реакція МОЗ (скріншот)