ua en ru
Пт, 26 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У МОЗ поставили крапку в скандалі з кріобанками та військовими

П'ятниця 26 січня 2024 22:55
UA EN RU
У МОЗ поставили крапку в скандалі з кріобанками та військовими Повідомлялося, що біоматеріал полеглих військових можуть утилізувати (фото: GettyImages)
Автор: Поліна Іваненко

Скандал навколо того, що заморожену сперму військових, які загинули на війні, можуть утилізувати, отримав розгорнуту реакцію у Міністерстві охорони здоров'я. Також ситуацію ще раз прокоментував один з авторів цього законопроекту та глава профкомітету Михайло Радуцький.

Що сказали у МОЗ про скандал з кріобанками та військовими, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Telegram-канали МОЗ та Радуцького.

З чого усе почалося

26 січня медичний адвокат Олена Бабич розповіла, що консультувала вдову полеглого військового, яка дізналася, що кріоматеріал захисників України, який зберігався у спеціальних банках, можуть знищити.

За словами Бабич, нещодавно політики ухвалили закон, який забороняє використовувати сперму військового після його загибелі. Це отримало розголос, українці обурилися.

Що заявив Радуцький

Спочатку він писав, що країна "зацікавлена в тому, щоб кожен Герой мав продовження свого роду", Згодом він зробив ще один допис, аби дати "вичерпні відповіді".

"Перше і головне: репродуктивні клітини українських захисників у випадку загибелі – не утилізуватимуть. Друге: прийнятий законопроєкт 3496-IX стосується виключно військовослужбовців, які внаслідок травми втратили можливість мати дітей, а не загиблих воїнів", - написав Радуцький.

"Третє: внесення відповідних правок мало виключно процесуальний характер, аби уникнути суперечності закону зі статтею 248 Цивільного кодексу, яка передбачає припинення представництва за довіреності після смерті довірителя. Четверте: жодних правових підстав для утилізації зараз - немає. Закон не вступив у силу", - додав він.

У МОЗ поставили крапку в скандалі з кріобанками та військовими

Допис Радуцького (скріншот)

Також він пояснив, що "задля розв'язання цієї колізії" Верховна Рада ухвалить зміни до Цивільного кодексу, які враховуватимуть інтереси сімей загиблих воїнів до 23 березня цього року.

Що заявили у МОЗ

У Міністерстві також наголосили на тому, що кріобанки не будуть утилізувати заморожений біоматеріал загиблих військових.

"В березні набере чинності прийнятий парламентом закон, який дозволяє родинам військових безоплатно зберегти репродуктивні клітини та використати їх для продовження роду наших захисників. Те що в цьому законі не передбачено такої ж можливості для тих, хто загинув - законодавча колізія, яку буде усунено у найкоротші терміни", - йшлося у повідомленні.

У МОЗ поставили крапку в скандалі з кріобанками та військовими

Реакція МОЗ (скріншот)

Раніше вже стало відомо, що в Україні почали безкоштовно лікувати безпліддя.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, чи треба платити за аналізи, призначені лікарем.

Читайте РБК-Україна в Google News
сканал Мінстерство охорони здоров'я України
NEWS
Бронь від мобілізації. ЗМІ пишуть про нову ідею, у Раді спростовують: що ж насправді
Бронь від мобілізації. ЗМІ пишуть про нову ідею, у Раді спростовують: що ж насправді