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В Минздраве поставили точку в скандале с криобанками и военными

Пятница 26 января 2024 22:55
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В Минздраве поставили точку в скандале с криобанками и военными Сообщалось, что биоматериал погибших военных могут утилизировать (фото: GettyImages)
Автор: Полина Иваненко

Скандал вокруг того, что замороженную сперму погибших на войне мужчин могут утилизировать, получил развернутую реакцию в Министерстве здравоохранения. Также ситуацию еще раз прокомментировал один из авторов этого законопроекта и глава профкомитета Михаил Радуцкий.

Что сказали в Минздраве о скандале с криобанками и военными, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Telegram-каналы Минздрава и Радуцкого.

С чего все началось

26 января медицинский адвокат Елена Бабич рассказала, что консультировала вдову погибшего военного, которая узнала, что хранившийся в специальных банках криоматериал защитников Украины могут уничтожить.

По словам Бабича, недавно политики приняли закон, запрещающий использовать сперму военного после его гибели. Это получило огласку, украинцы возмутились.

Что заявил Радуцкий

Сначала он писал, что страна "заинтересована в том, чтобы каждый Герой имел продолжение своего рода", впоследствии он сделал еще один пост, чтобы дать "исчерпывающие ответы".

"Первое и главное: репродуктивные клетки украинских защитников в случае гибели - не будут утилизироваться. Второе: принятый законопроект 3496-IX касается исключительно военнослужащих, которые в результате травмы потеряли возможность иметь детей, а не погибших воинов", - написал Радуцкий.

"Третье: внесение соответствующих правок носило исключительно процессуальный характер, чтобы избежать противоречия закона со статьей 248 Гражданского кодекса, предусматривающей прекращение представительства при доверенности после смерти доверителя. Четвертое: никаких правовых оснований для утилизации сейчас нет. Закон не вступил в силу", - добавил он.

В Минздраве поставили точку в скандале с криобанками и военными

Сообщение Радуцкого (скриншот)

Также он пояснил, что "для решения этой коллизии" Верховная Рада примет изменения в Гражданский кодекс, которые будут учитывать интересы семей погибших воинов до 23 марта этого года.

Что заявили в Минздраве

В Министерстве также отметили, что криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных.

"В марте вступит в силу принятый парламентом закон, позволяющий семьям военных безвозмездно сохранить репродуктивные клетки и использовать их для продолжения рода наших защитников. То, что в этом законе не предусмотрена такая же возможность для погибших - законодательная коллизия, которая будет устранена в кратчайшие сроки", - говорилось в сообщении.

В Минздраве поставили точку в скандале с криобанками и военными

Реакция МЗ (скриншот)

Ранее стало известно, что в Украине начали бесплатно лечить бесплодие.

Кроме того, недавно стало известно, нужно ли платить за анализы, назначенные врачом.

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сканал Министерство здравоохранения Украины
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