У МОЗ готуються до спалахів кору. На Україну насувається нова епідемія?

Це гостре вірусне захворювання, яке супроводжується запальним ураженням верхніх дихальних шляхів, висипом і поширенням токсинів по всьому організму. Найбільш вразливими до зараження кором вважають маленьких дітей.

Як і будь-яке захворювання, кір може розвиватися в кількох формах: легка, середня та важка. Остання - смертельна для людини.

Заразитися кором можна лише від хворої на нього людини. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом. Інфекціоніст Сергій Федорків наводить статистику, що 96-98% невакцинованих людей, які контактували з хворим на кір також інфікуються.

Основні симптоми кору:

1-2 добу - плями на слизовій щік навпроти кутніх зубів

2-3 добу - рясне висипання на шкірі папульозного характеру, яке має різний розмір і форму, не містить всередині рідину, зливається між собою

спочатку висипання з'являються на голові у вигляді блідо-рожевих плям, до кінця доби вони набувають темнішого кольору і переходять на обличчя і верхню частину грудей

на другий день висип поширюється на все тіло, крім нижніх кінцівок, а на третій - поширюється й на ноги

після загасання висипань на шкірі залишаються пігментація і лущення

Лікар-імунолог Алла Волоха також додає, що симптомами захворювання можуть бути гарячка, кашель і кон'юнктивіт.

Чому кір загрожує життю

Лікар наголошує, що цей вірус небезпечний своїми ускладненнями.

"Запалення легень може бути спричинене вірусом кору, частіше - приєднання бактерій і розвиток тяжкої бактеріальної пневмонії. Після кору розвивається вторинний імунодефіцит, на тлі якого часто виникають і інші бактеріальні ускладнення: гнійні отити, ангіни, синусити, кишкові інфекції", - пояснює вона.

За її словами, найнебезпечнішим ускладненням кору є енцефаліт - запалення головного мозку. Хоча воно й виникає з частотою 1:1000, така ймовірність все ж існує.

Українцям готуватися до нової епідемії?

Алла Волоха зазначає, що на тлі епідемії COVID-19 помітно знизився рівень вакцинації серед населення. Ця причина є головною передумовою до появи нових спалахів.

"В Україні зростає захворюваність, можлива епідемія. Причина - зниження рівня вакцинації дітей ще під час пандемії COVID-19, а також під час широкомасштабного вторгнення", - розповідає спеціаліст.

Єдиним надійним способом запобігання поширення кору є вакцинація (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)

Як вберегтися від кору

Захворювання є керованим, заспокоює інфекціоніст Федорків.

"Вберегтися від кору можна за допомогою вакцинації, яка є безкоштовною", - каже він.

Дітям проводять планові щеплення згідно з календарем двічі: в один рік і в шість років.

Якщо вагітна контактувала з хворим на кір, але не хворіла сама, їй необхідно ввести протикоровий імуноглобулін протягом перших трьох діб від останнього спілкування з хворим.

До того ж щеплення від кору можуть зробити й дорослій людині, яка контактувала з інфікованим, але якій не провели вакцинацію. Вакцинація показана й у випадку, якщо людина до цього ніколи не хворіла на кір.