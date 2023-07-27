В Минздраве готовятся к вспышкам кори. На Украину идет новая эпидемия?
В течение шести месяцев 2023 года в Украине зафиксировали 20 случаев кори. На первый взгляд, это число очень незначительное, однако корь может приводить к летальным случаям. Именно поэтому не следует игнорировать призывы врачей вакцинироваться.
Нужно ли украинцам готовиться к новой эпидемии - подробнее читайте в материале Styler.
Что такое корь и как она "работает"
Это острое вирусное заболевание, сопровождающееся воспалительным поражением верхних дыхательных путей, сыпью и распространением токсинов по всему организму. Наиболее уязвимыми к заражению корью считают маленьких детей.
Как и любое заболевание, корь может развиваться в нескольких формах: легкая, средняя и тяжелая. Последняя - смертельна для человека.
Заразиться корью можно только от больного им человека. Вирус передается воздушно-капельным путем. Инфекционист Сергей Федоркив приводит статистику, что 96-98% не вакцинированных людей, контактировавших с больным корью, также инфицируются.
Основные симптомы кори:
- 1-2 сутки - пятна на слизистой щек напротив угловых зубов
- 2-3 сутки - обильная сыпь на коже папулезного характера разного размера и формы, не содержит внутри жидкость, сливается между собой
- сначала высыпания появляются на голове в виде бледно-розовых пятен, к концу суток они приобретают более темный цвет и переходят на лицо и верхнюю часть груди
- на второй день сыпь распространяется на все тело, кроме нижних конечностей, а на третий - распространяется и на ноги
- после затухания высыпаний на коже остаются пигментация и шелушение
Врач-иммунолог Алла Волоха также добавляет, что симптомами заболевания могут быть лихорадка, кашель и конъюнктивит.
Почему корь угрожает жизни
Врач отмечает, что этот вирус опасен своими осложнениями.
"Воспаление легких может быть вызвано вирусом кори, чаще - присоединение бактерий и развитие тяжелой бактериальной пневмонии. После кори развивается вторичный иммунодефицит, на фоне которого часто возникают и другие бактериальные осложнения: гнойные отиты, ангины, синуситы, кишечные инфекции", - объяснила она.
По ее словам, самым опасным осложнением кори является энцефалит - воспаление головного мозга. Хотя оно и возникает с частотой 1:1000, такая вероятность все же существует.
Украинцам готовиться к новой эпидемии?
Алла Волоха отмечает, что на фоне эпидемии COVID-19 заметно упал уровень вакцинации среди населения. Эта причина является главным условием для появления новых вспышек.
"В Украине растет заболеваемость, возможна эпидемия. Причина - снижение уровня вакцинации детей еще во время пандемии COVID-19, а также во время широкомасштабного вторжения", - рассказывает специалист.
Единственным надежным способом предотвращения распространения кори является вакцинация (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Как уберечься от кори
Заболевание управляемо, успокаивает инфекционист Федоркив.
"Уберечься от кори можно с помощью вакцинации, которая является бесплатной", - говорит он.
Детям проводят плановые прививки по календарю дважды: в один год и в шесть лет.
Если беременная контактировала с больным корью, но не болела сама, ей необходимо ввести противокоревой иммуноглобулин в течение первых трех суток от последнего общения с больным.
К тому же прививку от кори могут сделать и взрослому человеку, контактировавшему с инфицированным, но которому не провели вакцинацию. Вакцинация показана и в случае, если человек до этого никогда не болел корью.
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