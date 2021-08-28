Эти моющие средства покупать нельзя: вот как они выглядят

Многие знают, что моющие средства, в частности, стиральные порошки содержат опасные для здоровья человека и окружающей среды химические вещества. Поэтому наличие в их составе ПАВ, фосфатов и других компонентов строго контролируется, ведь при превышении дозировки организму человека может быть нанесен существенный вред.
Но на полках украинских магазинов можно найти ряд моющих средств иностранного производства, которые не отвечают установленным требованиям.
Какие моющие средства не нужно покупать и как обезопасить свое здоровье от вреда стирального порошка - читайте в нашем материале ниже.
Недавно специалисты отдела рыночного и метрологического надзора управления защиты потребителей Главного управления Госпродпотребслужбы в Волынской области провели проверки безопасности непищевой продукции, в результате которой выявили ряд моющих средств иностранного производства, которые не отвечают установленным требованиям.
Упаковки этих моющих средств эксперты опубликовали на сайте местной ГППС.
Опасные моющие средства (фото: voldpss.gov.ua)
При выборе моющего средства специалисты советуют украинцам обращать внимание на наличие маркировки. В частности, информация должна быть нанесена на украинском языке на внешнюю поверхность упаковки или этикетки четкими буквами, которые не смываются в течение срока годности такого средства. На этикетке должны быть указаны:
"Только в случае полной информации о моющем средстве и наличии знака соответствия техническим регламентам потребитель может быть уверен в качестве реализуемого товара", - отмечают эксперты.
Ранее сообщалось, что в Одессу завезли опасные детские игрушки, в красках и материалах которых обнаружили долю свинца, которая превышена в 164 раза.