Эти моющие средства покупать нельзя: вот как они выглядят

Как выглядят опасные моющие средства

Недавно специалисты отдела рыночного и метрологического надзора управления защиты потребителей Главного управления Госпродпотребслужбы в Волынской области провели проверки безопасности непищевой продукции, в результате которой выявили ряд моющих средств иностранного производства, которые не отвечают установленным требованиям.

Упаковки этих моющих средств эксперты опубликовали на сайте местной ГППС.

Опасные моющие средства (фото: voldpss.gov.ua)

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При выборе моющего средства специалисты советуют украинцам обращать внимание на наличие маркировки. В частности, информация должна быть нанесена на украинском языке на внешнюю поверхность упаковки или этикетки четкими буквами, которые не смываются в течение срока годности такого средства. На этикетке должны быть указаны:

наименование и информации о назначении моющего средства

торговая марка (при наличии) либо торговый знак, наименование, местонахождение и номер телефона производителя моющего средства или его уполномоченного представителя

информация о составе моющего средства

адреса, в частности, электронная почта (при наличии) и номер телефона, по которым можно получить техническое описание ингредиентов

инструкция по применению, мер безопасности и специальных предупреждений согласно законодательству, а в случае их отсутствия - требований, приведенных в ДСТУ ГОСТ 31340:2009 "Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования"

масса нетто или объем

дата изготовления

срок годности

условия хранения (в случае необходимости).

"Только в случае полной информации о моющем средстве и наличии знака соответствия техническим регламентам потребитель может быть уверен в качестве реализуемого товара", - отмечают эксперты.