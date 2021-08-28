Ці мийні засоби купувати не можна: ось як вони виглядають

Багато хто знає, що мийні засоби, зокрема, пральні порошки містять небезпечні для здоров’я людини і навколишнього середовища хімічні речовини. Тому наявність у їхньому складі ПАР, фосфатів та інших компонентів суворо контролюється, адже при перевищенні дозування організму людини може бути завдано істотної шкоди.
Але на полицях українських магазинів можна знайти низку мийних засобів іноземного виробництва, які не відповідають встановленим вимогам.
Які мийні засоби не потрібно купувати і як убезпечити своє здоров'я від шкоди прального порошку - читайте у нашому матеріалі нижче.
Нещодавно фахівці відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області провели перевірки безпечності нехарчової продукції, в результаті якої виявили низку мийних засобів іноземного виробництва, які не відповідають встановленим вимогам.
Упаковки цих миючих засобів експерти опублікували на сайті місцевої ДПСС.
Небезпечні миючі засоби (фото: voldpss.gov.ua)
Під час вибору мийного засобу спеціалісти радять українцям звертати увагу на наявність маркування. Зокрема, інформація має бути нанесена українською мовою на зовнішню поверхню пакування чи етикетки чіткими літерами, що не змиваються протягом строку придатності такого засобу. На етикетці повинні бути зазначені:
"Лише у разі повної інформації про мийний засіб та наявність знака відповідності технічним регламентам споживач може бути впевнений у якості товару, що реалізується", - зазначають експерти.
Раніше повідомлялося, що в Одесу завезли небезпечні дитячі іграшки, у фарбах і матеріалах яких виявили частку свинцю, яка перевищена в 164 рази.