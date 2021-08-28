Ці мийні засоби купувати не можна: ось як вони виглядають

Як виглядають небезпечні миючі засоби

Нещодавно фахівці відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області провели перевірки безпечності нехарчової продукції, в результаті якої виявили низку мийних засобів іноземного виробництва, які не відповідають встановленим вимогам.

Упаковки цих миючих засобів експерти опублікували на сайті місцевої ДПСС.

Небезпечні миючі засоби (фото: voldpss.gov.ua)

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Під час вибору мийного засобу спеціалісти радять українцям звертати увагу на наявність маркування. Зокрема, інформація має бути нанесена українською мовою на зовнішню поверхню пакування чи етикетки чіткими літерами, що не змиваються протягом строку придатності такого засобу. На етикетці повинні бути зазначені:

найменування та інформації про призначення мийного засобу

торговельна марка (за наявності) або торговельний знак, найменування, місцезнаходження та номер телефону виробника мийного засобу або його уповноваженого представника

інформація про склад мийного засобу

адреси, зокрема, електронна пошта (за наявності) та номер телефону, за якими можна отримати технічний опис інгредієнтів

інструкція із застосування, заходів безпеки та спеціальних застережень згідно з законодавством, а в разі їх відсутності - вимог, наведених у ДСТУ ГОСТ 31340:2009 "Попереджувальне маркування хімічної продукції. Загальні вимоги"

маса нетто чи об’єм

дата виготовлення

строк придатності

умови зберігання (в разі потреби).

"Лише у разі повної інформації про мийний засіб та наявність знака відповідності технічним регламентам споживач може бути впевнений у якості товару, що реалізується", - зазначають експерти.