Мої потреби: чому важливо слухати себе і як правильно їх задовольняти?

Що таке потреби

Часто можна почути: "Слухай свої потреби", "Роби те, що тобі потрібно", "Піклуйся про себе". Звучить розумно, але давайте чесно - а що таке "власні потреби"? І як їх взагалі знайти, якщо все життя привчали думати спочатку про інших?

"Потреби - це не примхи. Багато хто плутає потреби з бажаннями. Наприклад, "Хочу відпочити на Балі" - це бажання. А ось "Мені потрібен відпочинок, бо я виснажений" - це вже потреба", - пояснює експерт.

Він додав, що є ще одна проблема, чому ми не вміємо розрізняти потреби та бажання, і слухати самих себе.

"Проблема в тому, що з дитинства нас часто вчили: "Не вередуй, потерпи!" - тобто твої потреби неважливі. "Думай про інших" - а про себе потім, якщо залишиться час. "Це егоїзм" - просити про допомогу чи брати паузу. У результаті багато дорослих навіть не знають, чого вони хочуть, але точно знають, що "треба бути хорошим", "не можна відмовляти", "важливо не розчарувати інших", - розповів Віталій Курсік.

Як зрозуміти свої потреби?

Слухай своє тіло

У тебе часто болить голова? Хронічна втома? Напруга в спині? Це може бути не просто "так буває", а сигнал, що щось не так - ти не даєш собі відпочинку, перевантажуєшся чи ігноруєш емоційний дискомфорт.

Звертай увагу на свої емоції

Роздратування, образа, смуток - це не просто поганий настрій, а індикатор, що якась твоя потреба не задоволена.

"Можливо, тобі не вистачає поваги, часу для себе чи щирого спілкування", - підказує коуч.

Відокремлюй "треба" від "хочу"

Якщо у твоєму житті більше "маю зробити", ніж "хочу зробити", це привід замислитися: чиї потреби ти насправді закриваєш?

Дозволь собі щось змінити

Бо визнавати свої потреби - це ще пів справи. Інша половина - дозволити собі їх задовольнити. І якщо зараз відчуваєш, що не знаєш, з чого почати - це нормально. Головне, що ти вже рухаєшся в правильному напрямку.

"А якщо розібратися самотужки складно - завжди є той, хто може допомогти подивитися на ситуацію з іншого боку. Бо слухати свої потреби - це не егоїзм, а основа внутрішньої гармонії", - резюмує Віталій Курсік.