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"Мої фото купували чоловіки". Український співак зізнався, як заробляв на OnlyFans

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П'ятниця 17 березня 2023 15:53
"Мої фото купували чоловіки". Український співак зізнався, як заробляв на OnlyFans Ostrovskyi (колаж: Styler / MONOTON Music Label)
Автор: Тетяна Самарук

Український співак, блогер і модель Віталій Островський, більш відомий за сценічним ім’ям Ostrovskyi, не приховує свого насиченого минулого та відверто готовий про це говорити.

Наприклад, у коментарі Styler артист зізнався, що заробляв гроші на популярній платформі OnlyFans, публікуючи там свої інтимні фото.

&quot;Мої фото купували чоловіки&quot;. Український співак зізнався, як заробляв на OnlyFans

Ostrovskyi (фото: MONOTON Music Label)

Зараз, каже співак, він прибрав світлини. Хоча акаунт не видалив.

"Я жив за рахунок OnlyFans. Там можна заробляти шалені кошти. Мої фото купували виключно майже чоловіки. Але я вирішив зупинитися", - коментує Ostrovskyi.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Віталій вирішив, що хоче бути корисним своїй країні - "робити круту музику, витісняти російськомовний контент".

&quot;Мої фото купували чоловіки&quot;. Український співак зізнався, як заробляв на OnlyFans

Ostrovskyi (фото: MONOTON Music Label)

При цьому артист говорить, що у нього були думки йти навіть у порноіндустрію.

"В нашій країні це не розвинуто. І це погано, я вважаю. Це також бізнес, це податки у державу. Ми ж рухаємося в Європу. Тому що, багато хто виїжджає за кордон і там знімається, там сплачує податки", - наголошує співак.

"А у нас все це робиться підпільно, на жаль", - додає він.

&quot;Мої фото купували чоловіки&quot;. Український співак зізнався, як заробляв на OnlyFans

Ostrovskyi (фото: MONOTON Music Label)

Зараз Ostrovskyi активно займається музикою. Також готується до благодійного концерту у Львові, частину зібраних коштів з якого буде передано на благодійність.

Під час цього виступу можна буде почути зокрема й нову пісню співака, яка має назву "Залежний".

"Цей трек, що був написаний ще до війни, про залежність від кохання, яку я колись переживав. І у пісні розповідаю про те, як я з неї виходив", - коментує Віталій.

Пропонуємо вам послухати цю пісню вже зараз:

Раніше ми повідомляли, що OnlyFans почав блокувати білоруські та російські акаунти.

Також Настя Каменських розповіла, за які гроші вона з Потапом живе під час війни.

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Ostrovskyi певец