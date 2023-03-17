"Мои фото покупали мужчины". Украинский певец признался, как зарабатывал на OnlyFans

Украинский певец, блоггер и модель Виталий Островский, более известный по сценическому имени Ostrovskyi, не скрывает своего насыщенного прошлого и откровенно готов об этом говорить.

К примеру, в комментарии Styler артист признался, что зарабатывал деньги на популярной платформе OnlyFans, публикуя там свои интимные фото.

Ostrovskyi (фото: MONOTON Music Label)

Сейчас, говорит певец, он убрал фотографии. Хотя аккаунт не удалил.

"Я жил за счет OnlyFans. Там можно зарабатывать сумасшедшие средства. Мои фото покупали исключительно почти мужчины. Но я решил остановиться", - комментирует Ostrovskyi.

После полномасштабного вторжения России в Украину, Виталий решил, что хочет быть полезным своей стране - "делать крутую музыку, вытеснять русскоязычный контент".

Ostrovskyi (фото: MONOTON Music Label)

При этом артист говорит, что у него были мысли уходить даже в порноиндустрию.

"В нашей стране это не развито. И это плохо, я считаю. Это тоже бизнес, это налоги в государство. Мы же двигаемся в Европу. Потому что многие выезжают за границу и там снимаются, там платят налоги", - отмечает певец. .

"А у нас все это делается подпольно, к сожалению", - добавляет он.

Ostrovskyi (фото: MONOTON Music Label)

Сейчас Ostrovskyi активно занимается музыкой. Также готовится к благотворительному концерту во Львове, часть собранных средств будет передано на благотворительность.

Во время этого выступления можно будет услышать в том числе и новую песню певца, которая называется "Залежний".

"Этот трек, написанный еще до войны, о зависимости от любви, которую я когда-то переживал. И в песне рассказываю о том, как я из нее выходил", - комментирует Виталий.

Предлагаем вам послушать эту песню уже сейчас: