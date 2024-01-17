"Моя Україна": історії переможців всеукраїнського конкурсу есе від Фонду Ахметова

Робота, яка посіла перше місце, - це спогади 13-річної Аріни Первуніної, учениці Одеського ліцею № 80. Родина дівчини потрапила під обстріл під час евакуації з окупованого села. Тато загинув, рідні та сама Аріна отримали поранення. Своєю історією Аріна поділилася з музеєм.

"Коли написала перший лист до загиблого батька, я передала всі свої емоції, свій біль та прожиті дні без нього. Листи батьку почала збирати в щоденник, який на дебатах Генасамблеї ООН цитував Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Та розповідав, що я пишу в ньому не лише про свій біль та події війни, а й висловлюю усю любов до тата. Зараз я малюю картини та надихаю дітей жити далі з мріями про щасливе майбутнє..."

Колекція есе - це історії про те, як, попри пережиті трагедії, виклики та небезпеку сьогодення, молодь прагне жити, діяти, вірити у краще. І передавати нам, дорослим, найважливіше знання: добро і світло завжди перемагають.

Музей "Голоси мирних" Фонду Ахметова збирає, зберігає та ділиться історіями мирних українців про пережите під час війни. Його архів налічує вже понад 97 000 історій та постійно поповнюється.

Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі Музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001