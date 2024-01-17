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"Моя Украина": истории победителей всеукраинского конкурса эссе от Фонда Ахметова

"Моя Украина": истории победителей всеукраинского конкурса эссе от Фонда Ахметова (фото: flickr)
Автор: Илона Свиридова

Всеукраинский конкурс эссе, который традиционно проводит музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, состоялся третий год. Подростки и учителя со всей Украины присоединились к участию в конкурсе, в течение декабря отправив более 4 тысяч творческих работ.

Как отмечает пресс-служба фонда, эссе всех победителей музей собрал в отдельную коллекцию.

Занявшая первое место работа - это воспоминания 13-летней Арины Первуниной, ученицы Одесского лицея № 80. Семья девушки попала под обстрел во время эвакуации из оккупированного села. Папа погиб, родные и сама Арина получили ранения. Своей историей Арина поделилась с музеем.

"Когда написала первое письмо погибшему отцу, я передала все свои эмоции, свою боль и прожитые дни без него. Письма отцу начала собирать в дневник, который на дебатах Генассамблеи ООН цитировал Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Но рассказывал, что я пишу в нем не только о своей боли и событиях войны, но и выражаю всю любовь к папе. Сейчас я рисую картины и вдохновляю детей жить дальше с мечтами о счастливом будущем..."

Коллекция эссе – это истории о том, как, несмотря на пережитые трагедии, вызовы и опасность нашего времени, молодежь стремится жить, действовать, верить в лучшее. И передавать нам, взрослым, самое важное знание: добро и свет всегда побеждают.

Музей "Голоса мирных" Фонда Ахметова собирает, хранит и делится историями мирных украинцев о пережитом во время войны. Его архив насчитывает более 97 000 историй и постоянно пополняется.

Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001

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