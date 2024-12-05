"Моя шкіра буквально розривалася": жінка зробила вітамінні уколи для підтягнення і попала в пекло

Чудодійні уколи В12

23-річна Беа Амма вважала, що кілька ін'єкцій В12 і жиророзчинних уколів у каліфорнійському медичному спа-салоні не принесуть шкоди, а допоможуть шкірі підтягнутися.

"Я вперше спробувала ін’єкції B12, коли почала працювати продавцем, і від них я почувався неймовірно. Можливо, це було плацебо, можливо, це було справжнє - я не зовсім впевнена. Але коли я переїхала до Лос-Анджелеса, працювала безперервно, я подумала, що підсилення енергії може допомогти. Я побачила рекламу, де пропонували "дивовижне поєднання" В12 і дезоксихолевої кислоти, шо робила модель фітнесу у бікіні", - розповіла Беа.

Вона додала, що сторінка медичного спа-салону була наповнена фотографіями "до" та "після" і за словами дівчини, все виглядало пристойно та законно.

"У них було гарне налаштування, чистий простір, сертифікати на стіні (пізніше я дізналася, що вони підроблені). Вони надіслали мені програму, я могла вести відеоблог процесу та отримати реферальні кредити й водночас відчути себе краще", - продовжує дівчина.

Вона записалася на прийом і в призначений день пішла робити ін'єкції. Спочатку все було добре, і Беа ввечері поїхала додому.

Беа до ін'єкцій (скриншот)

Вночі почалася лихоманка

"Протягом 24 годин у мене почався сильний озноб, лихоманка та сильний мозковий туман. Я думала, що, можливо, моя імунна система просто ослабла - я спочатку не думала, що це щось серйозне", - розповідає дівчина.

На наступний вечір у неї було заплановане побачення, і й прийшлося піти набагато раніше, бо стало погано. По дорозі додому її сильно трусило і їй здавалося, що вона може втратити свідомість. Беа повернулася до своєї студії, закуталася у ковдру, увімкнула обігрівач та прийняла ібупрофен, щоб збити лихоманку.

А після цього місця ін'єкцій почали набрякати, твердіти та горіти. Але при цьому лихоманка спала.

"Було відчуття, ніби вогонь поширюється по моєму тілу. Моя шкіра стала тонша, а потім почала тріскатися, і так година за годиною", - додає дівчина.

Їй стало так боляче, що вона звернулася до швидкої допомоги, але лікарі були збентежені. Вони повідомили, що це не некроз шкіри та запропонували дівчині звернутися до дерматолога.

"Тим часом моя шкіра буквально розривалася", - каже Беа.

Спа-центр відмовився визнавати провину

Вона зв'язалася з медичним спа-салоном, але її дзвінки декілька днів просто ігнорували. А коли нарешті їй відповіли, то були налаштовані вороже.

"Вони лаяли мене, називаючи "бількою у дупі" і сказали: "успіхів, що подали на нас до суду. Це просто алергічна реакція, а не наша вина", - розповіла дівчина.

Власник спа запропонував Беа повернути гроші за уколи - 800 доларів. Але в обмін на документ, який вона підпише і в якому вона зобов'язується не подавати в суд.

Дівчина була шокована і зізналася, що не може повірити у таку зухвалість. Щоб взнати, що з нею відбувається, вона сходила до двох різних дерматологів. Їй призначили антибіотики та стероїди, але нічого не допомогло. Беа стала прикутою до ліжка і ледь могла рухатися.

"Я тільки приїхала в Лос-Анджелес, у мене не було сім'ї, і колега, яка знала мене лише місяць, прийняла мене до себе. Вона сказала: "Ти приїдеш жити зі мною і моєю родиною, тому що я боюсь, що ти помреш на самоті. Вона робила все для мене, допомагала мені приймати душ, одягатися, коли моя спина розколювалася, а шкіра на животі реагувала так само", - каже дівчина.

Шкіра дівчини просто розривалася (скриншот)

Беа пробула у лікарні декілька місяців

Якось вночі ситуація стала критичною і Беа відчула, що може не дожити до ранку. Її терміново доставили до лікарні. Там їй почали вводити антибіотики внутрішньовенно і сподівалися, що лікування буде ефективним. Прогнози були невтішні - на лікування мало піти від 3 до 6 місяців. Беа пробула в лікарні 4 місяці.

"Мої суглоби були настільки запалені, що я не могла ворухнути пальцями, зігнути коліна або навіть підняти руки. Я повністю залежала від медсестер, ізоляція була надзвичайною. Одного разу я знайшла на столі залишений набір для малювання. Не знаю досі, хто його залишив, але цей набір мене врятував. Він дав мені спосіб направити свій біль на те, що я могла контролювати", - згадує дівчина.

Після кількох тестів лікарі встановили, що під час ін'єкцій Беа була заражена інфекцією, яка поширилася через брудні флакони.

"У моєму тілі було так багато інфекції, що вона не могла виникнути лише через матеріали для ін'єкцій. Поширення з кожного місця показали, що флакони, мабуть, були заражені", - каже дівчина.

Витрати на лікування просто зашкалили

Витрати на лікування за 4 місяці були приголомшливими, нагромаджуючи мільйонні рахунки з поточними витратами в розмірі 17 000 доларів на тиждень, що значно перекривало те, що могла покрити її страховка. Лише амбулаторні витрати становлять зараз 70 000 доларів.

"Я отримую повідомлення та рахунки щотижня, але я більше не можу дивитися на загальну суму. Я роблю мінімальний платіж, щоб уникнути зборів, але це все, що я можу зробити", - каже Беа.

Добитися відшкодування від спа-салону їй теж не вдається. Вона намагалася подати позов, але як тільки юристи дізналися, що у спа немає страхування, вони припинили справу та сказали, що грошей, які б могли повернути - просто немає.

Не маючи підтримки з боку юридичних та медичних органів Беа звернулася до соціальних мереж, щоб попередити інших від таких помилок, як зробила вона.