"Моя особиста травма". Єфросиніна назвала прізвище режисера, який її домагався

Неприємний інцидент стався з блогеркою, коли їй було лише 18 років і вона отримала свою першу роботу на телебаченні.

Єфросиніна зізналася, що чоловіком, який чинив до неї домагання, був режисер В'ячеслав Матвєєв.

За словами ведучої, вона не ділилася цією історією публічно, оскільки сприймала її як особисту травму.

Зірка також зазначила, що Матвєєв був лише режисером одного проєкту, і якби він мав значний вплив у медійному просторі, вона б не залишила цю ситуацію без уваги. Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"У кожного є свій Талашко, Білоус, режисер. Я можу назвати його прізвище. Його прізвище було Матвєєв. Це нікому ні про що не каже. Можливо, він уже помер. Він був режисером одного проєкту. Повірте мені, якби це була впливова людина і багато що робила зараз у нашій медійній системі, я б давно розкрила його ім'я. Це була моя особиста травма", - розповіла Марія.

Нагадаємо, Єфросиніна поділилася власним досвідом сексуальних домагань після того, як у центрі скандалу опинився режисер та викладач Андрій Біулос.

Його студентки з КНУ імені Карпенка-Карого звинуватили у недопустимій поведінці. Розповівши свою історію, телеведуча прагнула підтримати жінок і наголосити, що вони не самотні у своїй боротьбі.