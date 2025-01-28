"Моя личная травма". Ефросинина назвала фамилию режиссера, который ее домогался

Неприятный инцидент произошел с блогершей, когда ей было всего 18 лет и она получила свою первую работу на телевидении.

Ефросинина призналась, что мужчиной, который совершал к ней домогательства, был режиссер Вячеслав Матвеев.

По словам ведущей, она не делилась этой историей публично, поскольку воспринимала ее как личную травму.

Звезда также отметила, что Матвеев был лишь режиссером одного проекта, и если бы он имел значительное влияние в медийном пространстве, она бы не оставила эту ситуацию без внимания. Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"У каждого есть свой Талашко, Белоус, режиссер. Я могу назвать его фамилию. Его фамилия была Матвеев. Это никому ни о чем не говорит. Возможно, он уже умер. Он был режиссером одного проекта. Поверьте мне, если бы это был влиятельный человек и многое делал сейчас в нашей медийной системе, я бы давно раскрыла его имя. Это была моя личная травма", - рассказала Мария.

Напомним, Ефросинина поделилась собственным опытом сексуальных домогательств после того, как в центре скандала оказался режиссер и преподаватель Андрей Биулос.

Его студентки из КНУ имени Карпенко-Карого обвинили в недопустимом поведении. Рассказав свою историю, телеведущая стремилась поддержать женщин и подчеркнуть, что они не одиноки в своей борьбе.