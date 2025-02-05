"Моя місія - відроджувати Україну після перемоги": історія співачки iSKra у музеї "Голоси мирних"

Повномасштабна війна та страждання мирних українців стали поштовхом для початку музичної кар’єри співачки Олександри, більш відомої в Україні під псевдонімом iSKra. Її відверта історія увійшла до музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

В інтерв’ю Олексію Суханову, актору, ведучому та амбасадору музею "Голоси Мирних" фонду Ріната Ахметова, вона розказала, що на початку війни працювала у аптеці. Дівчина згадує про зустріч з військовим, від якого почула про трагедії мирних жителів та жахіття, що відбувались тоді у Бахмуті. Дві години співачка не могла отямитися після почутого, а коли оговталася - вирішила, що має допомагати іншим: ділом, словом чи навіть піснею.

Саме війна змусила співачку замислитися про те, як важливо підтримувати людей, які щодня стикаються зі смертю, та найважливіше – стати опорою тим, хто втратив близьких через цю війну. Це саме та допомога, що здатна стати початком для відновлення України.

"Моя місія - відроджувати Україну після перемоги. Для себе я вирішила, що навіть якщо у Києві буде відбуватися щось страшне, я не буду виїжджати. У мене ніколи не було бажання виїхати з України. Я не з тих людей, які бачили своє майбутнє за кордоном", - зізнається дівчина.

Дивіться історію співачки iSKra.

Колекція музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова налічує понад 120 тисяч історій про війну. Це найбільша у світі колекція історій мирних людей, які постраждали від війни росії проти України.