"Моя любов": піарниця Танчинця підтвердила роман зі співаком й розлютила мережу
Фронтмен гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець та його піарниця Юліана Корецька здивували мережу. На тлі чуток про роман дівчина розповіла про свої почуття до артиста.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, який було розміщено в Instagram.
З чого усе почалося
Так, Корецька вирішила публічно привітати Танчинця з днем народження. Парі вже декілька місяців приписували роман, а слова піарниці лише підтвердили те, про що всі говорили.
"Головний герой мого фільму. Твій талант надихає мільйони, а мені пощастило надихати Тебе. З днем народження, моя така щира і безмежна любов", - написала вона.
Також дівчина розмістила романтичне фото зі співаком. На ньому вона та Танчинець позують поруч.
На цей допис відреагував і сам артист. Він теж вирішив публічно продемонструвати свої романтичні почуття.
"Ти моя любов!" - написав він.
Танчинець та Корецька (фото: instagram.com/yuliana_koretska)
Як реагує мережа
У коментарях юзери почали засуджувати вчинок піарниці та співака. При цьому користувачі хейтять Танчинця за те, що він нібито "проміняв" дружину на молоду обраницю. Вони пишуть: "Ще один брєд.. Кидати сім'ю заради молодшого дівчиська, фу".
"Мдаа... Така гарна, ніжна дружина була у вас, такі гарні та дорослі були разом. Не віриться, що таких шикарних жінок кидають, але ні краплі не жалію її, вона гідна більшого!" - написала ще одна фанатка.
На цей коментар вирішив відповісти Танчинець. Він відреагував на хейт та спробував "тримати удар".
"Це правда - ми всі достойні більшого! Не переймайтесь, все у всіх буде добре. Вам бажаю того ж!" - написав співак.
Танчинець та його піарниця (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Що відомо про особисте життя Танчинця
Співак прожив майже 15 років у шлюбі зі своєю обраницею Ганною. У пари є двоє дітей - син та донька. І восени минулого року Танчинець оголосив про розлучення із дружиною.
Танчинець та його колишня дружина (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Потім почали з'являтися чутки про те, що артист закрутив роман зі своєю молодою піарницею. Але довгий час Танчинець ніяк це не коментував.
До слова, раніше ми вже розповідали, що Україна піднялася у рейтингу букмекерів напередодні другого півфіналу Євробачення.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що скандал навколо "Кварталу" та жартів про військових отримав продовження.