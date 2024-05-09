Скандал навколо "Кварталу": депутатки звернулися до СБУ через "прояв аморальності та цинізму"

Новий випуск "Жіночого кварталу", у якому артисти жартували про скандал з начальником Рівненського ТЦК Олександром Ярмошевичем, обурив не тільки користувачів мережі. Як виявилося, депутати звернулися до Генерального прокурора та Служби безпеки України.

Під час написання матеріалу були використані джерела: пости Марини Іонової, Ірини Геращенко та Христини Стець у Facebook.

Що відомо про скандал та як на нього реагують відомі люди, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Як депутати відреагували на скандальний виступ

"Ця дика історія застала мене у відрядженні. В Німеччині, де на конгресі CDU кілька хвилин аплодували України, українським ЗСУ. В очах всього світу український воїн - це безумовний герой, рятівник, жертовність якого вражає", - написала Геращенко.

"Так, звичайно, в лавах армії є різні люди, як і в суспільстві. Військові теж роблять помилки й проступки, за які буває соромно. Але, на відміну від бидла з "95 Кварталу", військові здатні вибачитися і спокутувати помилки", - зазначила вона.

При цьому депутатка заявила, що "Квартал 95" це "концентрована ницість, яка продовжує дуже технічно все знецінювати". Нині, коли має бути максимальна повага до форми ЗСУ, зазначила Геращенко, в одному номері змішалося все - "дрімучий сексизм й паплюження гідності військових".

Допис Геращенко (скріншот)

На тлі цього Геращенко, а також депутатки Марія Іонова, Іванна Климпуш-Цинцадзе й Ірина Фріз вирішили звернутися до Генпрокурора і в СБУ.

"ЗСУ героїчно боронять українську землю, а недолугі гумористи влаштовують інформаційні провокації, які паплюжать честь та гідність військових. Тільки так можна трактувати "номер" "Кварталу 95", де була продемонстрована пародія на гучну історію з пристрастями в Рівненському ТЦК", - висловилася про скандал Іонова.

Вона зазначила, що ця історія гучна та провокаційна, але "питання вже закрите, як у контексті дисциплінарного покарання, так і суспільного осуду".

"А спроба кварталівців дискредитувати армію огидна та недоречна", - додала Іонова.

Допис Іонової (скріншот)

У зверненні йдеться про "прояв аморальності та цинізму", "паплюження авторитету ЗСУ" й про те, що виступ гумористів "спотворює образ героїчних захисників та захисниць України".

Звернення депутатів (фото: Facebook.com/mariya.ionova)

Також про скандал висловилася журналістка Стець. Вона заявила, що сподівається на реакцію Генпрокурора та СБУ.

Допис Стець (скріншот)

Скандал навколо "Жіночого Кварталу" - з чого усе почалося

Так, днями у мережі з'явився новий виступ гумористів. І одна "сценка" висміювала гучну історію про працівника Рівненського ТЦК, який на робочому місці цілувався з декількома жінками.

Втім, не всі українці оцінили номер. У коментарях юзери засудили "Квартал" й захейтили артистів, які приміряли форму задля жартів.