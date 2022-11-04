UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Моя країна знищує": Земфіра на концерті знову підтримала Україну і висловилася проти війни

Фото: Земфіра не побоялася підтримати Україну (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

Російська співачка Земфіра на своєму концерті у Лондоні знову підтримала Україну та засудила РФ за війну.

У мережі з'явилося відео з виступу артистки, яка вже не вперше висловлюється проти війни.

Що сказала Земфіра на концерті

Перед виконанням пісні "Не стріляйте" Земфіра виголосила промову на підтримку України.

"Я хочу висловити підтримку Україні. Я розумію, що більше ніколи не зіграю в Україні. Але я дуже добре пам'ятаю ці концерти: Харків, Дніпро, Київ, Донецьк, моя улюблена Одеса. Я чудово все це пам'ятаю. І, звичайно, цього в мене ніхто не забере, це назавжди зі мною. Назавжди", - сказала вона.

За її словами, їй дуже шкода Росію, хоч вона її любить.

"Але водночас мені дуже шкода Росію. Я дуже люблю мою Росію. Я проїхала її вздовж і впоперек. Я бачила світлі обличчя на своїх концертах. І це теж завжди буде зі мною", - продовжила росіянка.

"Але прямо зараз йде війна. Абсолютно безглузда, жорстока. І прямо зараз моя країна знищує Україну та саму себе. Дуже хочеться миру, ні війні", - резюмувала зірка.

Як відомо, Земфіра зі своєю подругою артисткою Ренатою Литвиновою покинули Росію ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вони мешкають у Парижі.

Як ми писали раніше, Земфіра засудила Росію на концерті на Кіпрі.

Також ми писали, що російський музикант Борис Гребєнщиков засудив війну в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News