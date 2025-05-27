"Мовчазна революція": як менопауза змінює жінку та яку косметику обрати

Менопауза - одна з тем, про яку в суспільстві досі говорять неохоче. Водночас жіноче тіло змінюється, ігнорувати це стає дедалі складніше. Менопауза впливає на фізіологію, психоемоційний стан та стан шкіри.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментарі акушера-гінеколога Сергія Горошка та засновниці космецевтичного бренду MEDDIS Вікторії Басавро.

Менопауза - це не просто припинення циклу

За словами акушера-гінеколога Сергія Горошка, це не просто кінець циклу. Це довготривалий процес фізіологічного перепрограмування, який починається задовго до останньої менструації.

Він супроводжується зниженням рівня естрогену, що впливає на стан шкіри та слизових:

• з’являється сухість;

• шкіра стає тоншою й чутливішою;

• зменшується вироблення колагену та гіалуронової кислоти;

• зникає тонус у зоні шиї, рук і навколо очей.

"І коли жінка намагається доглядати за шкірою "як раніше", вона не отримує очікуваного результату. Це породжує фрустрацію, почуття втрати себе. Саме в цей момент косметика має підтримати, а не засудити", - додає засновниця космецевтичного бренду MEDDIS Вікторія Басавро.

У цьому контексті косметика стає не про зовнішність, а про повернення до себе - через ритуали, дотик і турботу.

Косметика як спосіб повернення до себе

"Мене щоразу зворушує, коли жінка каже: "Я себе не впізнаю". Цей внутрішній розрив між відчуттям себе і відображенням у дзеркалі може бути болісним. Саме тому ми створили MEDDIS Well Age Menopause - не як косметичну лінію, а як інструмент повернення до себе через дотик, ритуал, тілесну взаємодію", - розповідає Вікторія Басавро.

З медичної точки зору, за словами Сергія Горошка, це теж дуже важливо. Повернення тілесного контакту - форма психоемоційної адаптації. Шкіра стає не просто органом, а каналом зворотного зв’язку з власним "я".

Менопауза - нова мова тіла

"Наша культура дуже довго будувала наратив боротьби зі старінням. Але старіння - це не ворог. Це біологічна реальність", - говорить Сергій Горошко.

Саме так, за словами Вікторії Басавро, народилася філософія Well Age.

"Ми не воюємо з віком - ми його супроводжуємо. Забезпечуємо шкірі не ілюзію молодості, а повноцінну підтримку: зволоження, відновлення бар’єру, стимулювання мікробіому та колагену. Це косметика не проти віку, а за жінку в її реальному тілі", - додає засновниця бренду.

Оскільки втрата естрогенів змінює функціональну архітектуру шкіри, шкіри потребує зовсім іншого підходу: "І саме тоді звичні засоби перестають працювати. Не тому, що вони погані - а тому, що тіло більше не "там", де вони діють. Ми створили MEDDIS Well Age Menopause як косметику, що відповідає на внутрішню зміну жінки, а не лише на зовнішні симптоми".

У складі засобів MEDDIS - пептиди, фітоестрогени, гіалуронат натрію, кофеїн, омега-жири та інші активні компоненти. Лінійка розділена за зонами, які під час менопаузи найбільш вразливі.

"Ми виокремили найбільш уразливі зони: флюїд-коректор - для гормональної пігментації, зміцнювальний концентрат - для шиї й декольте, інтенсивну сироватку - для зволоження та антистресу, еліксир - для зони навколо очей", - розповідає Вікторія Басавро.

На упаковках засобів відкрито вказано слово "Menopause".

"Це - наша тиха революція. Ми не маскуємо менопаузу нейтральними назвами. Бо тіло заслуговує на чесну підтримку. А жінка - на повагу", - пояснює Басавро.

Фахівці наголошують: менопауза - не вирок і не кінець жіночності. Це норма. І коли поруч є гінеколог, який розуміє, психотерапевт, який підтримує, і косметика, що не критикує, а адаптується - це вже не криза, а нова якість життя.