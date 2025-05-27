"Молчаливая революция": как менопауза меняет женщину и какую косметику выбрать

Менопауза - одна из тем, о которой в обществе до сих пор говорят неохотно. В то же время женское тело меняется, игнорировать это становится все сложнее. Менопауза влияет на физиологию, психоэмоциональное состояние и состояние кожи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарии акушера-гинеколога Сергея Горошко и основательницы космецевтического бренда MEDDIS Виктории Басавро.

Менопауза - это не просто прекращение цикла

По словам акушера-гинеколога Сергея Горошка, это не просто конец цикла. Это длительный процесс физиологического перепрограммирования, который начинается задолго до последней менструации.

Он сопровождается снижением уровня эстрогена, что влияет на состояние кожи и слизистых:

- появляется сухость;

- кожа становится более тонкой и чувствительной;

- уменьшается выработка коллагена и гиалуроновой кислоты;

- исчезает тонус в области шеи, рук и вокруг глаз.

"И когда женщина пытается ухаживать за кожей "как раньше", она не получает ожидаемого результата. Это порождает фрустрацию, чувство потери себя. Именно в этот момент косметика должна поддержать, а не осудить", - добавляет основательница космецевтического бренда MEDDIS Виктория Басавро.

В этом контексте косметика становится не о внешности, а о возвращении к себе - через ритуалы, прикосновение и заботу.

Косметика как способ возвращения к себе

"Меня каждый раз трогает, когда женщина говорит: "Я себя не узнаю". Этот внутренний разрыв между ощущением себя и отражением в зеркале может быть болезненным. Именно поэтому мы создали MEDDIS Well Age Menopause - не как косметическую линию, а как инструмент возвращения к себе через прикосновение, ритуал, телесное взаимодействие", - рассказывает Виктория Басавро.

С медицинской точки зрения, по словам Сергея Горошко, это тоже очень важно. Возвращение телесного контакта - форма психоэмоциональной адаптации. Кожа становится не просто органом, а каналом обратной связи с собственным "я".

Менопауза - новый язык тела

"Наша культура очень долго строила нарратив борьбы со старением. Но старение - это не враг. Это биологическая реальность", - говорит Сергей Горошко.

Именно так, по словам Виктории Басавро, родилась философия Well Age.

"Мы не воюем с возрастом - мы его сопровождаем. Обеспечиваем коже не иллюзию молодости, а полноценную поддержку: увлажнение, восстановление барьера, стимулирование микробиома и коллагена. Это косметика не против возраста, а за женщину в ее реальном теле", - добавляет основательница бренда.

Поскольку потеря эстрогенов меняет функциональную архитектуру кожи, кожа требует совсем другого подхода: "И именно тогда привычные средства перестают работать. Не потому, что они плохие - а потому, что тело больше не "там", где они действуют. Мы создали MEDDIS Well Age Menopause как косметику, отвечающую на внутреннее изменение женщины, а не только на внешние симптомы".

В составе средств MEDDIS - пептиды, фитоэстрогены, гиалуронат натрия, кофеин, омега-жиры и другие активные компоненты. Линейка разделена по зонам, которые во время менопаузы наиболее уязвимы.

"Мы выделили самые уязвимые зоны: флюид-корректор - для гормональной пигментации, укрепляющий концентрат - для шеи и декольте, интенсивную сыворотку - для увлажнения и антистресса, эликсир - для зоны вокруг глаз", - рассказывает Виктория Басавро.

На упаковках средств открыто указано слово "Menopause".

"Это - наша тихая революция. Мы не маскируем менопаузу нейтральными названиями. Потому что тело заслуживает честной поддержки. А женщина - уважения", - объясняет Басавро.

Специалисты подчеркивают: менопауза - не приговор и не конец женственности. Это норма. И когда рядом есть гинеколог, который понимает, психотерапевт, который поддерживает, и косметика, которая не критикует, а адаптируется - это уже не кризис, а новое качество жизни.