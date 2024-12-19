"Мова мистецтва - універсальна мова": інтерв’ю з Гідо Хайсігом у проєкті музею "Голоси мирних"

Гідо Хайсіг, німецький художник і пілот, вже понад 12 років живе та працює в Україні. Він став автором артбуку "Мовчазні герої", який розповідає історії звичайних українців, чиї життя змінила війна.

Ця книга також є своєрідним щоденником війни, поєднуючи ілюстрації, тексти та реальні людські історії. Модерувала інтерв’ю Наталія Ємченко, директорка з комунікацій SCM і членкиня Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова.

"Історії з книги - це дійсно історії між життям і смертю, де важливо просто залишитися живим. Травматична, дуже стресова ситуація, у яку потрапили прості люди, але вони дуже хоробрі. І це те, що мені подобається і що надихає. Tому я кажу, що вони герої", - зазначає Гідо Хайсіг.

Митець розповів, що у процесі створення книги він відчував відповідальність за кожне слово та малюнок. Першим його героєм став лікар, якому він передав необхідні інструменти.

"Артбук для мене більше, ніж звичайна книга. Це спосіб зануритися в життя людей, що пережили війну, і водночас створити простір для роздумів та емоційного співпереживання. Мова мистецтва - універсальна мова. Вона про людяність, вона усіх торкається, викликає почуття, щось відкриває всередині", - ділиться митець.

Гідо також наголосив на особливій місії артбуку у світі, який поступово звикає до повідомлень про війну.

"Люди читають новини, бачать інформацію про атаки ракет, дронів, про загиблих - і починають до цього звикати, як не жахливо це звучить. Тому ця книга - гарний інструмент, щоб розбудити свідомість, щоб зрозуміти: це не просто цифри, це про людей, які живуть тут і будують нормальне життя попри все", - зазначає автор.

У своїй книзі Гідо не лише розповідає історії, а й використовує художнє оформлення, яке підкреслює глибину теми. Артбук містить особливі елементи дизайну, як от прострілені сторінки, які є відображенням для тих жахливих подій, які переживають люди під час війни.

"Коли я створював цю книгу, я хотів, щоб вона була не просто книгою, а витвором мистецтва. Тому ми додали ефект прострілених сторінок - це як символ страждання і війни, але й сили духу, який не зламався", - пояснив Гідо.

Він також додав, що у книзі, за допомогою спеціальних крафтових елементів - кишень, конвертів і листівок - містяться додаткові метафори.

"Книга повинна викликати емоційний відгук, і кожен елемент в ній має свою символіку. Від війни Європа втомлюється, а від мистецтва - ні", - зазначив автор.

Вдалі мистецькі знахідки формують унікальну атмосферу і роблять книгу чимось більшим, ніж просто зібранням історій - це емоційний шлях через переживання та біль, що стала частиною щоденного життя українців.

Наталія Ємченко підкреслила важливість збереження таких історій.

"В Музеї "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова в нас є тисячі і тисячі історій свідчень війни. Ми знаємо, що ми не повинні нічого втрачати, тому що кожен досвід - унікальний, він має бути задокументований та переданий для майбутніх поколінь", - додала вона.

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова містить вже понад 120 тисяч історій про війну. Це найбільша у світі колекція історій мирних людей, які постраждали від війни РФ проти України.

Публічні інтерв'ю відбуваються в рамках циклу культурологічних подій Музею "Голоси Мирних", спрямованих на збереження пам'яті про війну. Слідкуйте за анонсами заходів у соцмережах Фонду Ріната Ахметова та на сайті музею.