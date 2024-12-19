"Язык искусства - универсальный язык": интервью с Гидо Хайсигом в проекте музея "Голоса мирных"

Гидо Хайсиг, немецкий художник и пилот, уже более 12 лет живет и работает в Украине. Он стал автором артбука "Молчаливые герои", который рассказывает истории обычных украинцев, чьи жизни изменила война.

Эта книга также является своеобразным дневником войны, сочетая иллюстрации, тексты и реальные человеческие истории. Модерировала интервью Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM и член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

"Истории из книги - это действительно истории между жизнью и смертью, где важно просто остаться живым. Травматичная, очень стрессовая ситуация, в которую попали простые люди, но они очень храбрые. И это то, что мне нравится и что вдохновляет. Поэтому я говорю, что они герои", - отмечает Гидо Хайсиг.

Художник рассказал, что в процессе создания книги он чувствовал ответственность за каждое слово и рисунок. Первым его героем стал врач, которому он передал необходимые инструменты.

"Артбук для меня больше, чем обычная книга. Это способ окунуться в жизнь людей, переживших войну, и одновременно создать пространство для размышлений и эмоционального сопереживания. Язык искусства - универсальный язык. Он о человечности, он всех касается, вызывает чувства, что-то открывает внутри", - делится художник.

Гидо также отметил особую миссию артбука в мире, который постепенно привыкает к сообщениям о войне.

"Люди читают новости, видят информацию об атаках ракет, дронов, о погибших - и начинают к этому привыкать, как ни ужасно это звучит. Поэтому эта книга - хороший инструмент, чтобы разбудить сознание, чтобы понять: это не просто цифры, это о людях, которые живут здесь и строят нормальную жизнь несмотря на все", - отмечает автор.

В своей книге Гидо не только рассказывает истории, но и использует художественное оформление, которое подчеркивает глубину темы. Артбук содержит особые элементы дизайна, такие как простреленные страницы, которые являются отражением для тех ужасных событий, которые переживают люди во время войны.

"Когда я создавал эту книгу, я хотел, чтобы она была не просто книгой, а произведением искусства. Поэтому мы добавили эффект простреленных страниц - это как символ страдания и войны, но и силы духа, который не сломался", - пояснил Гидо.

Он также добавил, что в книге, с помощью специальных крафтовых элементов - карманов, конвертов и открыток - содержатся дополнительные метафоры.

"Книга должна вызывать эмоциональный отклик, и каждый элемент в ней имеет свою символику. От войны Европа устает, а от искусства - нет", - отметил автор.

Удачные художественные находки формируют уникальную атмосферу и делают книгу чем-то большим, чем просто собранием историй - это эмоциональный путь через переживания и боль, которая стала частью повседневной жизни украинцев.

Наталья Емченко подчеркнула важность сохранения таких историй.

"В Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова у нас есть тысячи и тысячи историй свидетельств войны. Мы знаем, что мы не должны ничего терять, потому что каждый опыт - уникальный, он должен быть задокументирован и передан для будущих поколений", - добавила она.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова содержит уже более 120 тысяч историй о войне. Это крупнейшая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны РФ против Украины.

Публичные интервью проходят в рамках цикла культурологических событий Музея "Голоса Мирных", направленных на сохранение памяти о войне. Следите за анонсами мероприятий в соцсетях Фонда Рината Ахметова и на сайте музея.