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"Моторошні відчуття": Катерина Кухар опинилася в епіцентрі землетрусу

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Чилі, Вівторок 18 липня 2023 18:34
"Моторошні відчуття": Катерина Кухар опинилася в епіцентрі землетрусу Катерина Кухар опинилася в епіцентрі землетрусу (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Українська балерина Катерина Кухар розповіла, що минулої ночі у відрядженні їй довелося відчути на собі потужний землетрус у 6,5 балів за шкалою Ріхтера. Поштовхи були настільки сильними, що вона прокинулася.

Деталі артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України ім. Тараса Шевченка зараз разом з колегами перебуває у Чилі. Буквально вчора артисти дали Гала-концерт, а вночі вони прокинулися від землетрусу.

"Сьогодні вночі прокинулася від дивного відчуття, перший раз у моєму житті був досвід сильного землетрусу у 6,5 балів за шкалою Ріхтера. А ми на 17 поверсі. Надзвичайне таке відчуття, коли все хитається. Ліжко, телевізор, лампи. Моторошне відчуття. Але дві хвилини й усе, слава Богу, закінчилося", - розповіла Катерина.

Вона зізналася, що у якійсь момент їй стало настільки страшно, що вона хотіла вдягатися та бігти на вулицю. Але поштовхи припинилися.

&quot;Моторошні відчуття&quot;: Катерина Кухар опинилася в епіцентрі землетрусу

Скриншот

Катерина Кухар - заслужена артистка України. Вона у шлюбі з народним артистом України та своїм партнером по танцях Олександром Стояновим. У сім'ї підростає двоє дітей. Зараз вона їздить світом та популяризує Україну. Крім театру у Кухар є ще одне заняття - вона одна з суддів проєкту "Танці з Зірками".

На початку повномасштабного вторгнення вона була на гастролях у Берлині, а діти були у Києві - ці дні вона називає найскладнішими у житті. Через деякий час за допомогою родичів вона вивезла дітей у Францію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ліндсі Лохан стала мамою.

А також розповідали про те, що Полякова вирішала подати в суд на відомий інформаційний сайт.

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Чили Катерина Кухар