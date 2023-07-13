Полякова дуже розізлилася і подає в суд на відомий український ЗМІ: я вас покараю!

Оля Полякова вирішила подати в суд на відомий український засіб масової інформації Главред. Співачка дуже розлючена через бодішейминг в адресу її доньки, 18-річної Маші.

Оля Полякова вважає публікацію неприпустимою

Зірка розгнівана, і каже, що доб'ється покарання, скільки часу б це не зайняло, і скільки би грошей не коштувало.

"Звертаюся до видання Главред, яке сьогодні випустило бодішеймерську статтю про мене та мою дочку! За кордоном вас би стерли просто, відмінили і стягнули б багато мільйонів євро!" - говорить артистка.

Вона зазначила, що у сучасному світі бодішеймінг будь-якої людини, особливо дітей, сильно карається.

"І я вас покараю! Я прямо зараз звертаюся до суду, щоб довести, що у вільній країні, бодішеймінг абсолютно неприйнятний!" - додала розгнівана зірка.

Що було в статті про Машу Полякову

Вдень 13 липня на Instagram-сторінці Олі з'явилося відео з тренуванням, на якому була присутня її 18-річна донька Маша.

У Главреді дуже детально описали в негативному ключі тіло дівчини, заявивши, що Маша набрала вагу.

Ми навмисне не будемо цитувати автора статті про Машу, аби не долучатися до бодішеймінгу, який вважаємо неприпустимим.

Наразі статтю видання вже видалило.

ЗМІ забодішеймило доньку Полякової (скриншот)