37-річна Ліндсі Лохан уперше стала мамою. 5 речей, які варто знати про її чоловіка

Що відомо про новонародженого та його батька - читайте у матеріалі Styler.

Ми на сьомому небі

Ліндсі Лохан повідомила 17 липня вони разом із чоловіком стали батьками хлопчика. Малюка назвали Луай. "Ми на сьомому небі від кохання" - передав слова пари представник актриси.

Жодної додаткової інформації артистка повідомляти не стала. Навіть точної дати народження сина Ліндсі не назвала.

Про вагітність актриси стало відомо в березні - вона опублікувала емоційне фото в Instagram з дитячим комбінезоном і написала - "Ми щасливі та схвильовані!"

Ліндсі Лохан не приховувала свою вагітність (фото: instagram.com/lindsaylohan)

Що відомо про Бадера Шаммаса

Ліндсі Лохан сказала "так" своєму чоловікові 1 липня 2022 року. Трохи пізніше вона опублікувала фото, де підтвердила, що пара справді одружилася.

"Я найщасливіша жінка у світі. Ти знайшов мене і знав, що я хочу знайти щастя і благодать одночасно. Я приголомшена, що ти мій чоловік. Моє життя і все, що я маю… Кожна жінка повинна відчувати подібне щодня", - поділилася Ліндсі із фанатами.

У жовтні 2022 року вона вперше відверто розповіла про чоловіка в інтерв'ю. І назвала його найкращим на землі.

"У мене чудовий чоловік, дуже спокійна людина. Просто найкращий", - сказала актриса.

Ліндсі Лохан і Бадер Шаммас (фото: instagram.com/lindsaylohan)

1. Бадер – банківський геній

Він фінансист та віце-президент Credit Suisse, міжнародної компанії з управління капіталом, що базується у Дубаї. До 2017 року він працював юристом у великій компанії. У Instagram у нього є власна сторінка і Ліндсі часто його відзначає, але обліковий запис є приватним.

2. Навчався у коледжі в США

Шаммас родом із Кувейту. Кілька років прожив у США. Бадер до переїзду в Дубай здобув ступінь у галузі машинобудування в Університеті Південної Флориди у 2010 році. Через два роки – ступінь бакалавра наук у галузі фінансів під час навчання у Коледжі бізнесу Джона Х. Сайкса при Університеті Тампи.

3. Таємні стосунки з Ліндсі

Пара тримала свої стосунки у таємниці досить довго. Відомо, що до заручин вони зустрічалися майже два роки - з 2018 року. І вже рік вони у законному шлюбі.

Вони познайомилися в ОАЕ сім років тому, коли Лохан переїхала жити до Дубаї.

"Це чудово. Це неймовірно. Я зустріла свою людину. Ніколи не знаєш, чи зустрінеш ти його в житті, а він приголомшливий хлопець, і я люблю його, і ми чудова команда. Ви можете просто поділитися всім з кимось, і це так особливо. Все стає набагато важливішим", - сказала Ліндсі в одному з інтерв'ю.

4. Медовий місяць на Турецькій Рів'єрі

Після шлюбу Ліндсі з Бадером вирушили в медовий місяць на Турецьку Рів'єру. На своїх сторінках у соцмережах актриса показала кілька знімків, де закохані насолоджувалися один одного.

5. Сім'я Лохан прийняла Бадера

До заручин та шлюбу Бадер почав спілкуватися з рідними Ліндсі. Разом із сестрою артистки Алі Лохан вони побували на музичному фестивалі.

Батько зірки також в інтерв'ю розповідав, що дуже радий за свою дочку та її обранця. А молодший брат актриси назвав її чоловіка своїм другом.

Напередодні весілля Діна Лохан (мама Ліндсі) назвала майбутнього зятя "відмінним хлопцем".

Ліндсі Лохан із чоловіком (фото: instagram.com/lindsaylohan)

Секрет успіху Ліндсі Лохан

Майбутня актриса народилася 1986 року в Бронксі, Нью-Йорк. З 3 років займалася модельним бізнесом, знімалася у рекламі, потім стала актрисою кіно. Вже з 10 років – зірка багатьох телесеріалів. З 2005 року – випустила перший сольний музичний альбом.

Популярність їй принесли фільми "Чумова п'ятниця", "Погані дівчата" та "Божевільні перегони". У 2007 році кар'єри стала на паузу - зірка потрапила у дві ДТП і тричі до реабілітаційного центру через проблеми з наркотиками та алкоголем.

У 2008 році знялася в серіалі "Дурнушка", а потім у фільмі "Мачете" - у 2010. При цьому, у 2007 році вона потрапила на перше місце у списку "100 найсексуальніших жінок".

Після цього - Ліндсі мав багато злетів і падінь, спроб повернутися в кіно і розпочати новий власний бізнес. Вона навіть володіла клубом у Греції та була цілий рік нареченою російського бізнесмена, якого потім звинуватила у жорстокості.

У 2016 році вона поїхала до Дубаї та повідомила, що почала вивчати іслам. Її ролі у кіно стали зовсім іншими і як стверджувала Лохан - вона знайшла новий шлях у житті.