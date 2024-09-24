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За мотивами "Людини-павука". Схожі яскраві стрічки, сюжет яких триматиме до останньої секунди

Які фільми схожі на "Людину-павука" - добірка (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Якщо ви обожнюєте історію про Пітера Паркера, який після укусу павука отримує надприродні здібності та починає протистояти злочинцям, у нас є для вас кілька влучних ідей.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про фільми, які за сюжетом подібні до легендарної "Людини-павука".

"Залізна людина"

У центрі сюжету - мільярдер і винахідник Тоні Старк, який після трагічних обставин вирішує створити сучасний високотехнологічний костюм, аби побороти злочинців. Головний герой зіштовхується з внутрішніми демонами та перетворюється на супергероя.

 

"Доктор Стрендж"

Ця історія розповідає про хірурга, який після серйозної аварії опиняється у світі магії та вирішує змінити своє життя. Ключовий момент стрічки - перетворення звичайної людини на фантастичного та могутнього персонажа.

 

"Веном"

У центрі сюжету-  журналіст Едді Брок, який стикається з інопланетним симбіотом, що надає йому неабиякі сили, проте разом з тим перетворює його життя на небезпеку. Тому головному герою доводиться балансувати між нормальним станом та дещо агресивним.

 

"Фантастична четвірка"

Команда науковців отримує доступ до надприродних здібностей після космічного випромінювання. Один із головних персонажів, Бен Грімм, має гігантське тіло та зіштовхується з внутрішньою боротьбою, яка викликана його новим образом.

 

"Тор"

Тор, син Одіна, володіє величезною силою, проте через особисті проблеми та конфлікти з батьком опиняється на Землі. Йому доведеться пройти шлях самопізнання, прийняти, зрозуміти і подружитися зі своєю суттю.

 

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