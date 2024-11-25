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За мотивами "1+1". Фільми про дружбу, сюжети яких надихають

Понеділок 25 листопада 2024 19:45
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За мотивами "1+1". Фільми про дружбу, сюжети яких надихають Кадр з фільму "1+1" (фото: Кінорум)
Автор: Любов Блажко

Стрічка "1+1" (The Intouchables) набула неабиякої популярності, адже й досі вона має високий рейтинг та залишається бажаною для перегляду. Проте не лише ця історія демонструє нам неймовірний приклад дружби і підтримки, тому якщо бажаєте дізнатися про інші схожі за настроєм кінороботи, візьміть собі на замітку наступні ідеї.

Детальніше про це пише РБК-Україна (проєкт Styler).

"1+1"

Фільм, про який вже згадувалося вище, розповідає глядачам про дружбу між багатим паралізованим чоловіком та його доглядальником, яким стає хлопець із бідної родини. І хоча ці двоє з абсолютно різних світів, вони стають один для одного потужною підтримкою і натхненням. Ця історія надихнула та підкорила багатьох.

"Легенда про піаніста"

Тут розповідається про чоловіка, який народився і все своє життя прожив на океанському лайнері. кіноробота не лише про талант, але й про важливість справжніх людських стосунків, підтримки та розуміння.

"Місто ангелів"

Дана романтична драма розповідає про ангела, який закохується у людину. Ця історія демонструє глядачеві, що щира підтримка та взаєморозуміння справді можуть змінити світ і зробити його ще кращим.

"Куди приводять мрії"

Стрічка присвячена любові і дружбі, і вона показує, що завдяки цьому можна вистояти навіть у складні часи та пережити найтемніші випробування, включаючи життя після смерті.

"Таємне життя Волтера Мітті"

Даний кінопроєкт сфокусований на подорожах та пошуку себе, але він, у той же час, підкреслює важливість підтримки і наявність друзів, а також вміння відкривати себе для інших у найважливіші і найнепередбачуваніші моменти життя.

Також подивіться 8 нових фільмів про апокаліпсис, які тримають у напрузі до останньої секунди.

А ще ми писали про стрічки, присвячені темі залежност від інтернету.

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