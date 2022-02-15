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В России женщина родила ребенка и выбросила его из окна: шокирующие детали ЧП

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Москва, Вторник 15 февраля 2022 09:27
В России женщина родила ребенка и выбросила его из окна: шокирующие детали ЧП В Москве женщина избавилась от новорожденного (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Москве 30-летняя женщина родила дома ребенка и решила от него избавиться. Она завернула младенца в пакет и выбросила его из окна четвертого этажа.

Об этом сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.

Что известно о ЧП

По предварительной информации, 14 февраля около 21.00 30-летняя женщина после домашних родов поместила ребенка в пакет и выбросила из окна 4 этажа жилого дома на ул. Ставропольская.

На место ЧП приехали медики и госпитализировали женщину и родившегося малыша. Отмечается, что младенец выжил после падения.

Местная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту.

Больше подробностей о шокирующем инциденте пока не сообщается.

Как мы ранее писали, под Харьковом 18-летняя мать убила новорожденную дочь через два дня после родов, которые прошли в домашних условиях.

Также мы писали, что недавно на Закарпатье разоблачили семейный обман и распутали детективную историю о младенце, которого якобы нашли на свалке.

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