"Нашла младенца на свалке": на Закарпатье разоблачили семейный обман

На Закарпатье женщина сообщила медикам, что нашла на свалке новорожденного, когда выносила мусор, но прибывший на вызов фельдшер осмотрел ребеночка и усомнился в ее рассказе, а полиция впоследствии полностью распутала всю эту детективную Рождественскую историю.

Об этом 8 января передает "103 Закарпатье" на странице в Facebook .

Случай произошел в одном из сел Иршавского района вчера, как раз в праздничный день.

Местная жительница позвонила в Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи и взволнованным голосом рассказала, что обнаружила малыша в картонной коробке, когда пришла на мусорку.

К ней прибыла бригада, и фельдшер Яна Бродвей осмотрела ребенка в доме, обработала пуповину и обратила внимание на "ряд разногласий в рассказе женщины".

Кроме того, отмечается, что младенец был уже переодет и, на удивление, спокоен.

"Позже прибыла и полиция, которая окончательно выяснила все обстоятельства этого случая", - говорится в публикации.

Как выяснилось, историю с находкой на помойке младенца женщины придумала, чтобы скрыть роды своей несовершеннолетней дочери. Так, 16-летняя девушка родила еще утром 7 января, но семья боялась осуждений односельчан, поэтому и приняла решение разыграть подобный "спектакль", якобы ребенок был найден на свалке.

"Молодую маму и новорожденную девочку "скорая" доставила в Иршавскую районную больницу. Они оба чувствуют себя хорошо", - рассказали в медучреждении.

На Закарпатье семья решилась на обман с младенцем, пытаясь скрыть роды несовершеннолетней (фото: facebook.com/103zakarpat)