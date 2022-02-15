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У Росії жінка народила дитину і викинула її з вікна: шокуючі деталі НП

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Москва, Вівторок 15 лютого 2022 09:27
У Росії жінка народила дитину і викинула її з вікна: шокуючі деталі НП У Москві жінка позбулася новонародженого (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Москві 30-річна жінка народила вдома дитину і вирішила від неї позбутися. Вона загорнула немовля в пакет і викинула його з вікна четвертого поверху.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Московської прокуратури.

Що відомо про НП

За попередньою інформацією, 14 лютого близько 21.00 30-річна жінка після домашніх пологів помістила дитину в пакет і викинула з вікна 4 поверхи житлового будинку на вул.Ставропольська.

На місце НП приїхали медики і госпіталізували жінку і народженого малюка. Відзначається, що немовля вижило після падіння.

Місцева прокуратура поставила на контроль встановлення всіх обставин і прийняття процесуального рішення за даним фактом.

Більше подробиць про шокуючий інцидент поки не повідомляється.

Як ми раніше писали, під Харковом 18-річна мати вбила новонароджену дочку через два дні після пологів, які пройшли в домашніх умовах.

Також ми писали, що нещодавно на Закарпатті викрили сімейний обман і розплутали детективну історію про немовля, якого нібито знайшли на звалищі.

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