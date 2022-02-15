У Росії жінка народила дитину і викинула її з вікна: шокуючі деталі НП
У Москві 30-річна жінка народила вдома дитину і вирішила від неї позбутися. Вона загорнула немовля в пакет і викинула його з вікна четвертого поверху.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Московської прокуратури.
Що відомо про НП
За попередньою інформацією, 14 лютого близько 21.00 30-річна жінка після домашніх пологів помістила дитину в пакет і викинула з вікна 4 поверхи житлового будинку на вул.Ставропольська.
На місце НП приїхали медики і госпіталізували жінку і народженого малюка. Відзначається, що немовля вижило після падіння.
Місцева прокуратура поставила на контроль встановлення всіх обставин і прийняття процесуального рішення за даним фактом.
Більше подробиць про шокуючий інцидент поки не повідомляється.
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