В Москве массовые задержания: более 100 человек поплатились за правду об Украине

В Москве задержали митингующих за освобождение политзаключенных (фото: коллаж РБК-Украина)

В Москве состоялся митинг в поддержку политзаключенных и украинских военнопленных

В Москве задержали митингующих, которые вышли на акцию протеста против ареста политических заключенных. В ходе акции было задержано более 100 человек. Об этом сообщает УНИАН.

Поводом для собрания митингующих стало задержание журналиста российского издания "Медуза" Ивана Голунова. Стоит отметить, что его накануне освободили и закрыли уголовное дело, в котором он обвинялся в распространении наркотиков. Но, тем не менее, акция в его поддержку состоялась.

Люди собрались в центре Москвы возле памятника Грибоедову и организовали несанкционированный марш к главному зданию Министерства внутренних дел РФ.

Участники акции пришли в футболках с надписью "Свободу Голунову". Кроме того, митингующие раздавали листовки с фамилиями людей, которых обвинили в торговле наркотиками, хотя они занимались общественной деятельностью.

В Москве задержали митингующих за освобождение политзаключенных (видео: YouTube/Радио Свобода)

В этих листовках также упоминались и граждане Украины, а именно Владимира Присича, которого задержали в Севастополе и у него при себе якобы была марихуанна.

Сам Присич заявил, что его пытали и заставляли сказать на камеру, что он работает на украинскую разведку.

Стоит отметить, что некоторые митингующие пришли на акцию с плакатами в поддержку Олега Сенцова, Александра Кольченко, крымских татар и украинских военнопленных моряков.

Напомним, что в Казахстане в день выборов задержали около 100 протестующих.

Ранее сообщалось о том, что Аваков впервые прокомментировал убийство ребенка полицейскими.