У Москві масові затримання: понад 100 осіб поплатилися за правду про Україну

У Москві затримали мітингувальників за звільнення політв'язнів (фото: колаж РБК-Україна)

У Москві відбувся мітинг на підтримку політв'язнів і українських військовополонених

У Москві затримали протестувальників, які вийшли на акцію протесту проти арешту політичних в'язнів. В ході акції було затримано більше 100 осіб. Про це повідомляє УНІАН.

Приводом для зібрання мітингувальників стало затримання журналіста російського видання "Медуза" Івана Голунова. Варто зазначити, що його напередодні звільнили і закрили кримінальну справу, в якій він звинувачувався у поширенні наркотиків. Але, тим не менше, акція в його підтримку відбулася.

Люди зібралися в центрі Москви біля пам'ятника Грибоєдова і організували несанкціонований марш до головної будівлі Міністерства внутрішніх справ РФ.

Учасники акції прийшли у футболках з написом "Свободу Голунову". Крім того, мітингувальники роздавали листівки з прізвищами людей, яких звинуватили в торгівлі наркотиками, хоча вони займалися громадською діяльністю.

У Москві затримали мітингувальників за звільнення політв'язнів (відео: YouTube/Радіо Свобода)

У цих листівках також згадувалися і громадяни України, а саме Володимира Присіча, якого затримали в Севастополі і у нього при собі нібито була марихуанна.

Сам Присіч заявив, що його катували і примушували сказати на камеру, що він працює на українську розвідку.

Варто зазначити, що деякі мітингувальники прийшли на акцію з плакатами на підтримку Олега Сенцова, Олександра Кольченко, кримських татар та українських військовополонених моряків.

Нагадаємо, що в Казахстані у день виборів затримали близько 100 протестувальників.

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